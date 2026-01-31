Son Mühür- Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert düşüşe dikkat çekerek, şubat ayında teknik geri çekilmelerin devam edebileceğini belirtti. Memiş, bu tür dalgalanmaların panik sebebi değil, aksine “ek alım fırsatı” olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasalarda geri çekilme hızlandı

Gram altın, Kapalı Çarşı’da rekor seviyelere ulaştıktan sonra hızlı bir değer kaybı yaşadı. Dün öğle saatlerinde 6 bin 914 TL’ye kadar gerileyen gram altın, tek gün içinde yaklaşık 900 TL düşüş kaydetti. Gün başında 7 bin 242 TL seviyesinde işlem gören gram altın, gün içinde artan satış baskısıyla 7 bin TL’nin altına indi. Kapalı Çarşı’da fiyatlar ise 8 bin TL’den 7 bin 354 TL’ye geriledi.

Ons altın ve Fed belirsizliği

Uluslararası piyasalarda ons altın, 5 bin 20 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor. ABD’de yeni Fed başkanının açıklanacak olması, piyasalar açısından belirsizliği artırıyor. Uzmanlar, yeni yönetimin daha güvercin para politikası izlemesi ve faiz indirimlerini hızlandırması durumunda altın fiyatlarının toparlanabileceğini değerlendiriyor.

Jeopolitik riskler takip ediliyor

ABD–İran hattındaki gerilim ile Rusya–Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, piyasalarda dalgalanmayı sürdürüyor. Rusya’nın Kiev ve çevresindeki saldırıları geçici olarak durdurmayı değerlendirmesi, güvenli liman talebini sınırlıyor.

Gümüşte de düşüş hız kazandı

Altındaki geri çekilme, gümüş piyasasını da etkiledi. Ons gümüş, kısa sürede 121,65 dolardan 110 dolar seviyelerine geriledi. Günlük kayıp yüzde 5’e yaklaşırken, gram gümüş yaklaşık 155 TL’den işlem görüyor.

Memiş’ten Şubat uyarısı ve uzun vadeli öngörüler

İslam Memiş, şubat ayında altın ve gümüşte sert dalgalanmaların devam edebileceğini belirterek, yatırımcıların panik yapmamasını tavsiye etti. Memiş, emtia piyasalarında bilinçli yönlendirmeler olduğunu savunarak 2026 yılını “manipülasyon yılı” olarak nitelendirdi.

Uzman, uzun vadede gram altın için kritik seviyelere işaret ederek, küresel gelişmelerin hızlanması halinde 2026 sonunda 10 bin TL seviyelerinin sürpriz olmayacağını ifade etti.