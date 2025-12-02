Ticaret Bakanlığı’na bağlı Rekabet Kurumu, Türkiye pazarında kablosuz süpürgeden saç şekillendirici cihazlara, hava temizleyicilerinden el kurutma makinelerine kadar geniş ürün gamıyla faaliyet gösteren Dyson hakkında resmi soruşturma başlattı.

4054 sayılı Kanun’un ihlali şüphesi soruşturmayı tetikledi

Kurumdan yapılan açıklamaya göre inceleme, şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini tespit etmek amacıyla yürütülüyor. İlk değerlendirmelerde elde edilen bulguların, rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar olabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Paralel ithalatı engelleme iddiası gündemde

Ön inceleme dosyasındaki bulgular, Dyson’ın Türkiye pazarında paralel ithalatı zorlaştıran veya engelleyen uygulamalara başvurduğu iddiasını gündeme taşıdı. Bu tür uygulamalar, rekabet hukukunda tüketici aleyhine sonuçlar doğurabilecek kritik ihlaller arasında yer alıyor.

Yeniden satış şartlarına müdahale şüphesi

Rekabet Kurumu’nun dikkat çektiği bir diğer başlık ise şirketin yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği yönündeki tespitler oldu. Bu iddialar doğru çıkarsa, hem fiyatlama hem de dağıtım süreçlerine yönelik ciddi yaptırımlar söz konusu olabilecek.

Seçici dağıtım sistemi derinlemesine incelenecek

Dyson’ın Türkiye’de uyguladığı seçici dağıtım sistemi de soruşturmanın önemli maddeleri arasında bulunuyor. Kurum, bu sistemin nasıl işlediğini, dağıtım ağının hangi kriterlerle kurulduğunu ve rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını detaylı bir şekilde analiz edecek.

Soruşturmanın sonuçları sektörü yakından ilgilendiriyor

Türkiye’de elektrikli ev aletleri pazarında güçlü bir konumda bulunan Dyson’a yönelik soruşturma, hem tüketici hakları hem de sektördeki rekabet dengeleri açısından kritik önem taşıyor. Kurumun önümüzdeki süreçte elde edeceği bulgular, hem şirket için hem de pazar için belirleyici olacak.