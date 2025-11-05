Son Mühür - Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada, kararın sektörde bir ilk olma özelliği taşıdığı ve endüstriyel enzim pazarında rekabetin korunması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Novonesis'e dev ceza

Açıklamada, Kurulun, Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti, Novonesis A/S, Novozymes Berlin GmbH, Novozymes Enzim Dış Ticaret Ltd. Şti, Novozymes France S.A.S, Novozymes North America, Inc, Novozymes Switzerland AG, Synergia Life Sciences Pvt. Ltd, CHR Hansen A/S ve CHR Hansen Gıda San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinden oluşan ekonomik bütünlük (Novonesis) tarafından pazardaki güçlü konumun rakipleri geride bırakmak amacıyla kötüye kullanıldığı tespit edildiği belirtildi. Soruşturma sürecinde, şirketin müşterilerine her durumda rakiplerinden daha iyi fiyat garantisi sunduğu, daha fazla ürün alımı karşılığında ek indirimler sağladığı ve rakip ürünleri almama şartı koştuğu belirlendi. Bu uygulamaların rakip firmaları pazardan dışlamaya yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, Novonesis Grubu’nun hakim durumunu kötüye kullandığına karar verildiği ve 284 milyon 509 bin 319 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kurumun enzim sektöründe yürüttüğü ilk soruşturma niteliği taşıyan bu dosya ile ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu yönüyle karar, sektördeki tüm oyuncular için ve aynı zamanda farklı pazarlarda faaliyet gösteren hakim durumdaki teşebbüsler için de emsal niteliği taşıyacak. Sonuç olarak bu kararla, Türkiye'nin stratejik üretim zincirlerinde büyük önem taşıyan enzim pazarında da, rekabet kurallarının titizlikle korunduğu bir kez daha gösterilmiş oldu. Karar, hem sektör hem de tüketiciler adına daha adil bir pazar vadediyor."