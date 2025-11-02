Tanınmış televizyoncu Reha Muhtar'ın İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) personeliyle yaşadığı gerginlik, önemli bir kararla sonuçlandı. Uçuşunu kaçırması nedeniyle havayolu görevlileriyle tartıştığı bildirilen Muhtar, THY yönetimi tarafından süresiz olarak uçuşlardan men edildi ve "kara liste"ye eklendi. Yaşanan bu olay, sivil havacılıkta güvenlik kurallarının ve personele saygının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

THY İletişim Başkanı'ndan kesin tavır: "Güvenlik herkes için geçerlidir"

Konuyla ilgili kesin bir duruş sergileyen Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu üzerinden kamuoyuna yönelik detaylı bir açıklama yaptı. Üstün, havalimanı ve uçuş güvenliği kurallarının istisnasız bir şekilde tüm yolcular için geçerli olduğunu ve bu konuda herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığını vurguladı. Açıklamasında, "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz," ifadelerini kullandı. Bu kuralları ihlal etme girişiminde bulunan ve görevli personele karşı uygunsuz davranışlar sergileyen Reha Muhtar'ın, THY uçuşlarında artık kara listede olduğunu duyurdu.

Uçuş güvenliği ve insana saygı öncelik olarak belirtildi

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, söz konusu kararın ardındaki temel motivasyonları da net bir şekilde ortaya koydu. Havayolu şirketi için "uçuş güvenliği ve insana saygı"nın her zaman en öncelikli değerler olduğunu belirten Üstün, görevini yapan personele yönelik saygısız veya kural dışı hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi. Bu kararın, uçuş operasyonlarının sorunsuz ilerlemesi ve tüm yolcuların emniyetli bir seyahat deneyimi yaşaması için zorunlu olduğu ifade edildi. Kurallar ve görevli otoriteye itaat etme zorunluluğu, havacılık sektörünün temelini oluştururken, bu tür durumlarda uygulanan "kara liste" prosedürü, disiplini sağlamanın önemli bir aracı olarak görülüyor.

Kara liste uygulaması ne anlama geliyor?

Havayolu şirketlerinin "kara liste" uygulaması, genellikle ciddi güvenlik ihlalleri, personele yönelik saldırgan veya taciz edici davranışlar ve uçuş düzenini bozan eylemler sonrası devreye girer. Bu listeye alınan yolcular, ilgili havayolu şirketinin bilet ve hizmetlerinden süresiz ya da belirli bir dönem için faydalanamaz. Reha Muhtar'ın bu listeye alınması, sadece yurt içi değil, THY’nin tüm uluslararası uçuş ağını da kapsayacak şekilde uçuşlarının iptal edildiği ve gelecekte bilet alamayacağı anlamına geliyor. Bu durum, ünlü ismin seyahat planlarında önemli kısıtlamalara yol açacak.