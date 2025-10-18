Gazze Şeridi’nde ateşkes süreci devam ederken, bölgenin dış dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı ile ilgili beklenen açıklama geldi.

Filistin’in Mısır Büyükelçisi, Refah Sınır Kapısı’nın 20 Ekim Pazartesi günü açılacağını duyurdu. Büyükelçi, “Mısır’daki Filistinlilerin Gazze’ye girmesine izin verilecek.” ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşmasının ardından sınırın açılıp açılmayacağına ilişkin belirsizlik sürerken, bu açıklama bölgedeki insani geçişler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Anlaşma, 10 Ekim’de İsrail hükümetinin onayıyla yürürlüğe girmişti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik iki yıl süren saldırılarında bugüne kadar 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi ise yaralandı.