Gazze halkına insani destek amacıyla hazırlanan 17. “İyilik Gemisi”, Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde hazırlanan ve yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesi taşıyan gemiden yüklerin indirilmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mersin Uluslararası Limanı’ndan 14 Ekim Salı günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konuşmasının ardından dualarla uğurlanan yardım gemisi, Akdeniz’deki yolculuğunu tamamlayarak dün öğle saatlerinde El-Ariş Limanı’na demirledi.

Gemide bulunan bebek maması, “aç tüket” gıda ürünleri ve konserveler, tırlar ve forkliftler yardımıyla karaya taşınıyor. Yardımların, Gazze’ye kara yoluyla ulaştırılmak üzere sınıra sevk edilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin Gazze halkına yönelik başlattığı “İyilik Gemisi” seferleri, bugüne kadar bölgeye gönderilen insani destek çalışmalarının en kapsamlılarından biri olarak devam ediyor.