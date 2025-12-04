Son Mühür - Nijerya Milli Takımı’nın eski kaptanı Sunday Oliseh, Galatasaray camiasında gündemi sallayan bir iddiayı paylaştı: Real Madrid, Victor Osimhen’in peşinde. Galatasaray tarihinin en maliyetli transferi olan Osimhen’in Avrupa devlerinin radarında olduğunu söyleyen Oliseh, Real Madrid’in ilgisinin üst düzey kaynaklar tarafından doğrulandığını ifade ederek büyük ses getirdi.

Osimhen planı ortaya çıktı

Oliseh, Global Football Insights podcastinde yaptığı açıklamada, İspanyol devinin Osimhen’i transfer listesine aldığını belirtti: Üst düzey bir isimden duyduğumda, genç futbolcu adına çok sevindim. Real Madrid’in yeni sözleşme teklifini reddeden Vinicius Junior’un ayrılma ihtimalinin Osimhen transferinde belirleyici olabileceğini vurgulayan Oliseh, şöyle konuştu: Real Madrid artık Vinicius’a ‘Git’ deme avantajına sahip; çünkü eğer ayrılırsa Mbappé doğal pozisyonuna geri dönecek ve Osimhen santrafor olarak forma giyebilecek.

Performansı ile dikkat çekti

25 yaşındaki Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasıyla sergilediği performans sayesinde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin transfer listelerinin en üst sıralarına yerleşti. Şampiyonlar Ligi’ndeki gol performansıyla öne çıkan Osimhen, yalnızca Real Madrid’in değil, diğer büyük kulüplerin de takibinde bulunuyor.