Son Mühür - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımın Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselme başarısını yeni yeni kavradıklarını ifade etti. Etkinlik, Medicana Ataköy Hastanesi’nde “İz Bırakanlar: Sağlığın ve Sporun Zirvesi” başlığıyla düzenlendi ve programa Türkoğlu’nun yanı sıra Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, Medicana Ataköy Hastanesi Genel Müdürü Necip Kozalı, MBA Koleji Kız Basketbol Takımı sporcuları ile davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"Çok erken yaşta başladım. Bırakana kadar gece, gündüz 25 sene dinlenmeden bir tempo içindeydim. Belli bir yaştan sonra da kafayla vücudun aynı doğrultuda olmadığını hissedince 37 yaşında basketbolu bıraktım. Belki 2-3 sene daha oynayabilirdim ama sporculuktan gelen hırs mı deriz, ego mu deriz bilmiyorum, kendimi hep üst seviyelerde gördüğüm ve takımıma artık faydalı olamayacağımı düşündüğüm için bıraktım. 'Takıma abilik yap.' diyerek çok teklifler geldi. En sonunda bırakma kararı aldım. Kolay olmadı. Bırakma kararı aldım ama ertesi gün normal rutinim gibi giyindim, antrenmana gideceğim, eşim durdurdu beni, 'Sen bırakmadın mı?' diye sordu. Öyle bir rutin oluşmuş bende."

''Basketbol hayatımızın bir parçası''

"Sporcuyken işi kendiniz kontrol edebiliyordunuz. İşe profesyonel olarak bakıyordunuz ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Kendiniz için bir iş yapıyorsunuz ve bencil davranmanız gerekebilir. Ama işin bu tarafına gelince, olaya büyük çerçeveden bakmanız gerekiyor. Basketbol yönetimine geldiğimizde eski sporcu olarak eksikleri görme fırsatımız oldu. Herkese basketbolu sevdirmek için planlarımız ve düşüncelerimiz oldu. Bu sene benim 10. senem. Basketbol bizim hayatımızın bir parçası. En çok keyif aldığımız nokta ise milli takımların elde ettiği başarılar. Çünkü 85 milyonu mutlu eden sonuçlar. Yaşanan başarıda bize kredi çıkarmaya çalışıyorlardı ama ben bu başarının tamamen hocanın ve sporcuların olduğuna inanıyorum. Biz, sporcuların ve hocanın tamamen basketbola konsantre olacağı ortamı oluşturduk. Hepimizin göğsünün kabara kabara oturmasının en önemli sebebi hocamız ve sporcularımızdır."

Pişmanlığını açıkladı

NBA kariyerinde toplam 997 maçta sahaya çıkan Türkoğlu, bu maç sayısını ancak basketbolu bıraktıktan sonra fark ettiğini belirtti.