Son Mühür / Merve Turan- Buca Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Şirinyer Düğün Salonu’nda kurduğu ilk iftar sofrasında yüzlerce Bucalıyı bir araya getirdi.

İftar programına katılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşlarla tek tek selamlaşarak orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı.

Ramazan boyunca aynı sofrada buluşma

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel bir dönem olduğuna dikkat çeken Başkan Görkem Duman, iftar programında yaptığı konuşmada Ramazan’ın sadece ibadet ayı olmadığını vurguladı.

Duman, “Ramazan sofrası paylaştıkça bereketlenir, paylaştıkça gönüller şifa bulur. Bizler de bu ruhu Buca’mızda sonuna kadar yaşatacağız.

Değerli komşularım, Buca’da büyük bir aileyiz. Ramazan boyunca her akşam burada gönül soframızı kurmaya devam edeceğiz.

Soframızın bereketi sizlerle paylaştıkça çoğalsın istiyoruz. Bu sofrada sohbetle, muhabbetle ruhumuzu da doyuracağız” ifadelerini kullandı.

Çocuklara özel Ramazan eğlencesi

İftar programı, çocuklara yönelik etkinliklerle başladı. Geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisiyle keyifli anlar yaşayan minikler, ardından düzenlenen sihirbaz gösterisini ilgiyle izledi. Etkinlik alanında çocukların neşesi ve ailelerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Dualarla açılan oruç, manevi atmosferle devam etti

Ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlar açıldı. İftar sonrası program, Ramazan ayının ruhuna uygun ney dinletisi ve sema gösterisiyle devam etti.

Manevi atmosferin hakim olduğu gecede vatandaşlara macun, Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır ikram edildi.