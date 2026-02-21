Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam baskısını artırıyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin iç piyasaya yansımasıyla motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi.

Küresel gelişmeler fiyatları etkiledi

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesinde, ABD ile İran arasında artan gerilimin etkili olduğu belirtiliyor. Bu gelişmelerin ardından Brent petrolün son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 70 doların üzerine yükselmesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni artış ihtimalini güçlendirdi.

Enerji maliyetlerindeki artışın yanı sıra dolar/TL kurundaki yukarı yönlü hareket de pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Motorine 2,40 TL zam öngörülüyor

NTV’nin aktardığı bilgilere göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 2,40 TL artış yapılması bekleniyor. Söz konusu artışın yürürlüğe girmesi halinde motorin fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi öngörülüyor.

Son haftalarda hem benzin hem de motorin fiyatlarına iki ayrı zam yapılmıştı. Beklenen yeni artışın da akaryakıt maliyetlerini daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

Üç büyük şehirde güncel akaryakıt fiyatları

21 Şubat 2026 itibarıyla üç büyük şehirde akaryakıt fiyatları şu şekilde kaydedildi:

Benzin litre fiyatı

İstanbul (Avrupa Yakası): 57,16 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

Motorin litre fiyatı

İstanbul (Avrupa Yakası): 57,88 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL