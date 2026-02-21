Gayrimenkul piyasasında kontrat yenileme sezonu hızla yaklaşırken, hem konut hem de iş yeri kiracıları gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'na çevirdi. Daha önceki dönemlerde uygulanan yüzde 25'lik sabit tavan sınırlaması artık geçerli olmadığından, kira zammı tamamen enflasyon endeksine bağlı olarak şekilleniyor.

Mart 2026 kira artış oranı hangi tarihte belli olacak

Kira artış oranı 2026 Mart dönemi için belirleyici olan Şubat ayı TÜFE verileri, TÜİK tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak. Bu açıklamayla birlikte Mart ayı boyunca yapılacak tüm kira sözleşmesi yenilemelerinde geçerli olacak yasal üst sınır da netleşmiş olacak.

Hatırlanacağı üzere, Şubat 2026 dönemi için geçerli olan kira zam oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti. Ocak ayına ait TÜFE verilerine göre 12 aylık ortalama bu seviyede açıklanmış ve ay boyunca sözleşme yenileyen herkes için bu oran tavan olarak uygulanmıştı.

Kira zammı hesaplama formülü nasıl uygulanır

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca konut kiralarında yapılabilecek en yüksek artış, TÜFE'nin son 12 aylık ortalaması ile sınırlı. Sözleşmede daha yüksek bir oran belirtilmiş olsa bile bu hüküm hukuken geçersiz sayılıyor.

Kira artışı hesaplama formülü şu şekilde uygulanıyor:

Yeni kira bedeli = Mevcut kira × (1 + TÜFE 12 aylık ortalaması / 100)

Somut bir örnekle açıklamak gerekirse; aylık 20.000 TL kira ödeyen bir kiracının sözleşmesi Mart ayında yenilensin ve açıklanan oran yüzde 35 olsun. Bu durumda artış tutarı 7.000 TL olacak ve yeni kira bedeli 27.000 TL'ye yükselecek.

Kiracı ve ev sahipleri nelere dikkat etmeli

Kira zammı 2026 döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, doğru TÜFE verisinin kullanılması. Aylık enflasyon rakamı ile 12 aylık ortalama sıklıkla karıştırılıyor ve bu durum hatalı hesaplamalara yol açabiliyor.

Öte yandan 1 Temmuz 2024'ten itibaren sabit yüzde 25 tavanı kaldırıldığı için artık tüm artışlar enflasyonla doğrudan bağlantılı. Bu nedenle her ay açıklanan TÜİK bültenleri, o ay sözleşme yenileyecek kişiler için bağlayıcı nitelik taşıyor.

Sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçen kiracılar için ise farklı bir süreç işliyor. Bu durumda ev sahibi, kira bedelinin güncel piyasa koşullarına uygun şekilde yeniden belirlenmesi için önce arabulucuya başvurmak, ardından gerekirse kira tespit davası açmak zorunda. Mahkeme, emsal kira bedelleri ve taşınmazın durumunu değerlendirerek TÜFE sınırından bağımsız bir karar verebiliyor.

Mart ayında sözleşmesi yenilenecek kiracıların 3 Mart tarihinde açıklanacak verileri yakından takip etmesi ve hesaplamalarını resmi rakamlara göre yapması büyük önem taşıyor.