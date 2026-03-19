Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Buca ilçesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 111. yıl dönümünde eşine az rastlanır, maneviyatı yüksek bir organizasyona sahne oldu. Geleneksel Türk Okçuluğu kursiyerleri, Türk milletinin kaderini değiştiren o büyük zaferin kahramanlarını anmak ve ecdadın "geçilmez" kıldığı vatan toprağına olan minnetlerini sunmak amacıyla yaylarını gerdi. Tarihi bilinci sporla harmanlayan bu özel buluşmada, atılan her ok adeta bir vefa nişanesi olarak hedefe kilitlendi.

57. Alay’ın ruhu 111 ok atışıyla yaşatıldı

Etkinlikte yer alan 57 sporcu, Çanakkale Savaşları'nın simgesi haline gelen ve tamamı şehit düşen "57. Alay"ın aziz hatırasına ithafen özel bir talim gerçekleştirdi. Zaferin 111. yılına vurgu yapmak adına tam 111 kez gerçekleştirilen ok atışları, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken; her bir vuruş vatan toprağına duyulan sarsılmaz bağlılığı temsil etti. Sporcuların disiplini ve geleneksel kıyafetlerle sergiledikleri duruş, katılımcıları adeta bir asır öncesinin kahramanlık ruhuna geri götürdü.

Engelleri aşan azim: Tek yürek mesajı güçlendi

Müsabakanın en çarpıcı ve ilham verici anları, özel gereksinimli bir üniversite öğrencisinin yay kuşanıp hedefe odaklanmasıyla yaşandı. Fiziksel engellerin, vatan sevgisi ve spor tutkusu önünde birer engel olmadığını tüm dünyaya kanıtlayan genç sporcu, sergilediği azimle tribünlerden büyük alkış aldı.

"Asıl madalyamız bu vatan topraklarıdır"

Kıyasıya geçen yarışmaların neticesinde başarı gösteren sporcular, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarına kavuştu. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü Zafer Aygül, elde edilen ödüllerden ziyade milli birliğe dikkat çekti.

Aygül, "Bugün burada sadece bir spor müsabakası yapmadık; 111 yıl evvel bu toprakları aşılmaz bir set haline getiren ecdadın nefesini soluduk. Yayımızdan çıkan her ok, tarihin derinliklerinden yükselen bir nidanın bugünkü yankısıdır. Bizler aynı sancağın gölgesinde birleşen koca bir aileyiz ve sergilediğimiz bu vefa, göğsümüze taktığımız ebedi bir nişandır. Ruhumuz vatan gibi kucaklayıcı, hedefimiz ise her zaman doğruluk olsun" diyerek sözlerini noktaladı.