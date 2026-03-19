Son Mühür / Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sağlıklı Körfez” hedefi doğrultusunda önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

26-28 Mart tarihleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek konferansta, İzmir Körfezi’nin geleceğini doğrudan etkileyen çevresel sorunlar bilimsel perspektifle ele alınacak.

“Zararlı Alg Patlamaları: Küresel Deneyimler ve İzmir Körfezi için Yenilikçi Çözüm Önerileri” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, alanında dünya çapında söz sahibi uzmanlar çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunacak.

Körfez için alarm veren tablo

Son yıllarda İzmir Körfezi’nde daha sık gözlemlenen zararlı alg patlamaları, yalnızca yüzeyde oluşan renk değişimleriyle sınırlı kalmıyor. Uzmanlara göre bu durum, deniz ekosisteminde derin bir bozulmanın işareti.

Oksijen seviyesinin düşmesi, su kalitesinin bozulması ve deniz canlılarının yaşam alanlarının daralması gibi etkiler giderek daha görünür hale gelirken; Gediz Nehri ve çok sayıda dere aracılığıyla taşınan kirlilik yükü sorunu daha da büyütüyor.

İklim değişikliğiyle artan sıcaklık ve yetersiz su sirkülasyonu da bu süreci hızlandıran başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Küresel uzmanlar İzmir’de buluşacak

Konferans, uluslararası bilim dünyasının önde gelen isimlerini İzmir’de bir araya getirecek. ABD, Almanya, Japonya, Çin, Malezya ve İskoçya’dan gelecek uzmanlar, zararlı alg patlamaları konusunda edindikleri deneyimleri paylaşacak.

Katılımcılar arasında, zararlı algler konusunda küresel otoritelerden Prof. Dr. Donald Anderson, su kalitesi mühendisliği alanında çalışan Prof. Dr. Ferdi Hellweger ve erken uyarı sistemleri üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Keith Davidson gibi önemli isimler bulunuyor.

Türkiye’den ise Ege, Dokuz Eylül ve İstanbul üniversitelerinden akademisyenler, Körfez’in mevcut durumuna ilişkin güncel verileri sunacak.

Körfez’in “bilimsel röntgeni” çekilecek

Konferansın ilk gününde İzmir Körfezi kapsamlı bir bilimsel analizden geçirilecek. Sediment kaynaklı kirlilik, mikroplastik yoğunluğu, plankton çeşitliliği ve balıkçılık üzerindeki baskılar gibi birçok başlık detaylı şekilde ele alınacak.

Elde edilecek veriler, yalnızca mevcut tabloyu ortaya koymakla kalmayacak; aynı zamanda geleceğe yönelik risklerin de net biçimde haritalandırılmasını sağlayacak.

Dünya modelleri İzmir’e uyarlanacak

Etkinliğin ikinci gününde ise farklı ülkelerde başarıyla uygulanmış çevre yönetimi modelleri masaya yatırılacak.

Erken uyarı sistemleri, biyolojik kontrol yöntemleri, oksijen artırma teknolojileri ve ekosistem restorasyonu gibi uygulamaların İzmir Körfezi’ne nasıl adapte edilebileceği değerlendirilecek.

Ortak çözüm bildirgesi hazırlanacak

Konferansın en önemli çıktısı, kapanış oturumunda açıklanacak olan “İzmir Körfezi Ortak Çözüm Bildirgesi” olacak.

Bu belgeyle birlikte kısa, orta ve uzun vadeli eylem planlarının yanı sıra kurumlar arası iş birliği modeli ve bilim temelli uygulama adımları netleştirilecek.

“Sadece konferans değil, yeni bir başlangıç”

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZSU, İZPA ve İZDENİZ iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, yalnızca bir bilimsel toplantı olarak değil, Körfez’in geleceği için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.