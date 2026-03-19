Çiğli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki cami ve mezarlıklarda geniş çaplı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları, vatandaşların bayramı daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmesi amacıyla titizlikle tamamlandı.

İlçe genelinde eş zamanlı çalışmalar

Belediye ekipleri, merkez mahallelerin yanı sıra ilçenin dört bir yanında bulunan cami ve mezarlıklarda eş zamanlı temizlik faaliyetleri yürüttü. Kısa sürede tamamlanan çalışmalar, geniş bir alanı kapsayacak şekilde planlandı.

Mezarlıklar ziyarete hazır hale getirildi

Bayram öncesi mezarlıklarda yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi, yol bakım çalışmaları ve genel temizlik yapıldı. Ekipler, mezarlık alanlarını ziyaretlere uygun ve düzenli bir hale getirerek vatandaşların rahat bir şekilde taziye ve ziyaretlerini gerçekleştirebilmesine olanak sağladı.

Camilerde ayrıntılı temizlik ve hijyen

Çalışmalar yalnızca mezarlıklarla sınırlı kalmadı. İlçe genelindeki camilerde de kapsamlı temizlik uygulandı. Halılar süpürülüp dezenfekte edilirken; mihrap, minber ve kürsü gibi ibadet alanları özenle temizlendi. Abdesthaneler, tuvaletler ve ayakkabılıklar hijyen kurallarına uygun şekilde dezenfekte edildi. Camilerin avluları ise düzenlenerek daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Başkan Yıldız: “Manevi ve kültürel değerlerimizi korumayı önemsiyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Ramazan Bayramı öncesi hemşehrilerimizin mezarlık ziyaretlerini ve ibadetlerini daha huzurlu ve düzenli bir ortamda yapabilmesi için ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürüttük. Mezarlıklarımız, geçmişimizle olan bağımızın simgelerinden biridir. Temiz ve bakımlı ibadethaneler ise komşularımızın bir araya gelmesi için büyük önem taşıyor. Bu anlayışla ilçemizde kapsamlı temizlik ve bakım çalışmalarımızı tamamladık. Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.