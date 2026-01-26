Birsen Altuntaş'ın haberine göre yapımcılar hızla harekete geçti ve cuma gününden bu yana süren görüşmelerin ardından yeni Fatih belirlendi. Başarılı oyuncu Emre Dinler, Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih Ünal'ı olarak kadroya dahil oldu. Son olarak ATV'de yayınlanan Zembilli dizisinde başrol oynayan Dinler, yeni sezonda izleyicilerin karşısına farklı bir yapımla çıkacak.

Doğukan Güngör neden kadro dışı kaldı

Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Doğukan Güngör'ün testi pozitif çıktı. Bu gelişme üzerine yapımcılar oyuncuyu kadrodan çıkarma kararı aldı. 4 sezondur dizinin vazgeçilmez karakterlerinden Fatih Ünal'ı canlandıran Güngör'ün yerine Emre Dinler getirildi.

Emre Dinler Kızılcık Şerbeti kadrosuna katıldı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i olacak Emre Dinler, son dönemin yükselen oyuncuları arasında yer alıyor. Zembilli dizisinde Adem Kozlu karakteriyle beğeni toplayan Dinler, daha önce Kuruluş Osman, Al Sancak, Yasak Elma ve Sol Yanım gibi başarılı yapımlarda rol aldı.

Emre Dinler kimdir, nereli, kaç yaşında

Emre Dinler, 29 Temmuz 1995 tarihinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu. 1.90 metre boyunda ve 78 kilo olan oyuncu, yeşil gözleri ve atletik fiziğiyle dikkat çekiyor. İlk ve lise eğitimini Hatay'da tamamlayan Dinler, ardından Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimi aldı.

2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında üçüncü olan Emre Dinler, modellik kariyerini 4 yıl sürdürdü. Bu süreçte oyunculuk eğitimi alarak kendini geliştiren Dinler, 2018 yılında oyunculuk kariyerine adım attı.

Emre Dinler'in oynadığı diziler

Emre Dinler, oyunculuğa ilk adımını 2017 yılında Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde attı. Tahir karakteriyle tanınan oyuncu, ardından sırasıyla Gülperi (2018-2019), Sol Yanım (2020), Yasak Elma (2021), Al Sancak (2023), Kuruluş Osman (2023) ve Zembilli (2024-2025) dizilerinde rol aldı. Yasak Elma'da Ömer Kurtoğlu, Kuruluş Osman'da Mehmet Bey karakterlerini canlandıran Dinler, Zembilli'de ise Adem Kozlu rolüyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Bir abisi ve bir kız kardeşi bulunan Emre Dinler, ailesini "müthiş insanlar" olarak tanımlıyor. Bekar olan oyuncu, Halit Ergenç ve Al Pacino'yu örnek aldığı isimler arasında gösteriyor.