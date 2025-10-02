Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Güler Çelik’in yürütücülüğünü üstlendiği “Yüksek Riskli HPV Tipleri ve HPV Kaynaklı Rahim Ağzı Kanseri Diagnostiğinde Akıllı Telefon Tabanlı Floresans Multipleks Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında, rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilen yüksek riskli HPV alt tiplerinin erken teşhisini ve aynı anda kanser riskinin belirlenmesini sağlayacak yenilikçi, taşınabilir ve akıllı telefon destekli bir tanı kiti geliştirilecek.

Rektör Budak’tan tebrik

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmayı önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Budak, “Üniversitemizin nitelikli araştırmacıları bilimin her alanında literatüre katkı sunmayı sürdürüyor. Dr. Emine Güler Çelik’in yürütücülüğündeki bu proje, rahim ağzı kanseriyle ilişkilendirilen yüksek riskli HPV alt tiplerinin erken teşhisi ve kanser riskinin belirlenmesini hedefliyor. Hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Erken tanının önemi

Projeye ilişkin bilgi veren Dr. Emine Güler Çelik, HPV’nin (İnsan Papilloma Virüsü) cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların başında geldiğini hatırlatarak, bazı HPV tiplerinin uzun süreli enfeksiyonlarda rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne neden olabileceğini belirtti. Çelik, “HPV aşısı korunmada önemli bir araç olmasına rağmen, pek çok ülkede ulusal aşılama programlarına tam olarak entegre edilememiştir. Bu durum, erken, doğru ve hızlı tanı araçlarına olan ihtiyacı artırmaktadır” dedi.

Yenilikçi tanı sistemi

Çelik, geliştirilecek kitin yenilikçi yönlerini şöyle anlattı: “Bu proje, rahim ağzı kanserine yol açabilen riskli HPV tiplerini ve HPV kaynaklı kanser oluşumuna işaret eden biyobelirteçleri aynı anda tespit edebilen taşınabilir bir test sistemi geliştirmeyi hedefliyor. Sadece HPV varlığını değil, aynı zamanda enfeksiyonun kansere dönüşme riskini de değerlendirmek mümkün olacak. Klasik laboratuvar koşullarına ihtiyaç duymadan uygulanabilecek test, akıllı telefonlarla hızlı sonuç alma imkânı sunacak. Projenin hedefi; taşınabilir, düşük maliyetli, hızlı ve kullanıcı dostu bir tanı platformu oluşturmaktır. Böylece hem sağlık profesyonelleri hem de kaynakların kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayan bireyler için erişilebilir çözümler sağlanabilecektir.”