Son Mühür / Gökmen Taşdemir- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Torbalı’da anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri için düzenlenen iftar programı, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve vefa duygularını ön plana çıkardı.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı organizasyon

Torbalı Belediyesi tarafından organize edilen iftar programı, Aydın Sezer Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir’in yanı sıra CHP Torbalı İlçe Başkanı İbrahim Özel, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

İftar öncesinde salonu dolaşan Başkan Demir, davetlilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Program, aziz şehitlerin ruhuna ithafen okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Katılımcılar, aynı sofrada oruç açmanın manevi huzurunu birlikte yaşadı.

Manevi atmosferde birlik ve vefa mesajı

Duygu dolu anların yaşandığı gecede, semazen grubunun sahnelediği gösteri de büyük beğeni topladı. Program boyunca birlik, beraberlik ve vefa duyguları ön plana çıkarken, katılımcılar böylesine anlamlı bir günde bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.

Demir: “Sizler benim kırmızı çizgimsiniz”

İftar programında konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, şehit aileleri ve gazilere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Cennet Mekan Şehitlerimizin Çok kıymetli aileleri, Kahraman gazilerimiz, Değerli büyüklerim, kıymetli hemşehrilerim; Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Soframıza bereket, gönlümüze güç verdiniz. Bugün çok büyük, çok kutlu, çok da gururlu bir günün içindeyiz.

Bugün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü. Çanakkale, yalnızca bir savaşın adı değildir.

Çanakkale, bir milletin imanla ayağa kalktığı yerdir. Çanakkale, yedi düvele “Dur!” dediğimiz yerdir. Çanakkale, vatan söz konusu olduğunda bu milletin neleri göze alacağını bütün dünyaya gösterdiği yerdir…”

Konuşmasında şehit aileleri ve gazilerin taşıdığı anlam ve sorumluluğa vurgu yapan Demir, “Sizler benim kırmızı çizgimsiniz” diyerek her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Şehitliklerde bakım ve ziyaret çalışmaları

Başkan Demir, konuşmasında belediye olarak şehitliklerde yürütülen çalışmalara da değindi. İlçedeki şehit mezarlıklarının bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının titizlikle gerçekleştirildiğini belirten Demir, bu çalışmaların bir görevden öte vefa borcu olarak yapıldığını dile getirdi.

Şehit kabirlerinin yenilendiğini, bayrakların değiştirildiğini ve mezarlıkların düzenlendiğini ifade eden Demir, yapılan hizmetlerin “bir annenin evladına gösterdiği şefkatle” gerçekleştirildiğini vurguladı.

Ramazan ve bayram vurgusu

Konuşmasının sonunda Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Demir, yaklaşan Ramazan Bayramı’na da değinerek şu temennilerde bulundu:

“Bu mübarek Ramazan akşamında aynı sofrada buluşmanın ayrı bir anlamı var. İnşallah bayrama girerken kalbimizde bir kırgınlık, soframızda bir eksik, dualarımızda bir boşluk kalmasın.”