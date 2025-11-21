Son Mühür - Beşiktaş’ta Rafa Silva ile ilgili yaşanan sorun büyürken, siyah-beyazlı yönetimden dikkat çekici bir hamle geldi. Portekizli futbolcunun tedavi sürecinin bundan böyle takım antrenmanlarından bağımsız bir zaman diliminde yürütülmesi kararlaştırıldı. Bu adımla kulübün hem krizi takım ortamından uzak tutmayı hem de Rafa Silva’ya net bir mesaj vermeyi hedeflediği ifade edildi.

Neler yaşanmıştı?

Beşiktaş’tan ayrılmak istediği öne sürülen ve sakatlığını bahane ederek antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva’nın MR sonuçlarında herhangi bir probleme rastlanmadı. Bunun üzerine siyah-beyazlı kulüp, 19 Kasım’da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rafa Silva’nın yapılan MR incelemelerinde bel ağrısını açıklayacak bir bulgu tespit edilmemiştir. Ağrılarının sürdüğünü belirterek çalışmalara katılmayan oyuncumuza, sağlık ekibimiz tarafından mekanik lomber ağrı teşhisiyle tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerine karşılıklı uyumu temel alınarak devam ettirilecektir.”

Adalı'dan net mesaj

Başkan Serdal Adalı’nın, Rafa Silva konusunda geri adım atmamakta kararlı olduğu belirtilirken, Beşiktaş’ın belirlediği şartlarda bir ayrılık sağlanamazsa Portekizli futbolcunun sözleşmesini bu şekilde tamamlayacağı ifade edildi.