İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, kulüp hesaplarında 2019–2021 yılları arasında mali usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yargılanacak. Roma’daki ön duruşma hâkimliği, De Laurentiis ve kulübün yöneticilerinden Andrea Chiavelli hakkında hazırlanan dosyanın mahkemeye taşınmasına karar verdi.

Suçlamanın merkezinde iki kritik transfer var

İddiaların merkezinde, Napoli’nin son yıllardaki iki yüksek profilli transferi bulunuyor.

Soruşturma dosyasına göre:

- Kostas Manolas’ın Roma’dan 2019’da transferi,

- Victor Osimhen’in Lille’den 2020’de transferi

kulübün mali tablolarına işlenirken “şişirilmiş değer” ve “hayali sermaye kazancı” yaratıldığı öne sürülüyor.

Bu transferlerin muhasebeleştirilmesinde gerçek dışı rakamlar kullanıldığı ve bunun kulübün bilançosunda haksız finansal avantaj sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Avukatlar kararı şaşkınlıkla karşıladı

De Laurentiis’in avukatları Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri ve Lorenzo Contrada, mahkemenin yargılamaya sevk kararının kendilerini şaşırttığını belirtti. Avukatlar, savunmalarında müvekkillerinin tüm işlemlerinin yasal olduğunu savunmayı sürdürüyor.

İlk duruşma 2026’da yapılacak

İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığı bilgiye göre, De Laurentiis ve Chiavelli’nin yargılanacağı davanın ilk duruşması 2 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sürecin uzun ve kapsamlı bir mali inceleme gerektirmesi bekleniyor.

Napoli cephesinde gelişmeler yakından izleniyor

Söz konusu yargı süreci, Napoli yönetiminde ve İtalyan futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor. Kulübün son yıllardaki transfer politikasının mahkeme tarafından detaylı biçimde inceleneceği belirtiliyor.