Şarkıcı Rabia Karataş'ın gözaltına alınmasının ardından sanatçının kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyada 291 bin takipçisi bulunan Karataş'ın müzik serüveni ve yaşamına dair detaylar kamuoyunun gündemine oturdu.

Rabia Karataş kimdir?

YouTube kanalında yer alan özgeçmiş bilgilerine göre Rabia Karataş, 14 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Şu an 40 yaşında olan sanatçı, kariyerine müzikten çok farklı bir alanda başladı.

Rabia Karataş, Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra müziğin hayatında daha ağır bastığını fark etti ve kariyer rotasını sahneye çevirdi. İzmit'te edindiği canlı performans deneyimleri, onu kısa sürede dikkat çeken bir yorumcu haline getirdi.

Müzik kariyeri

Rabia Karataş, profesyonel müzik yolculuğuna "Olursun" adlı ilk single'ıyla başladı. Ardından söz ve müziği Ezgi Ayçe Kızıldere imzası taşıyan "Ölürüm Seninle" şarkısıyla üretim çizgisini güçlendirdi.

Asıl çıkışını ise söz ve müziğini kendisinin yaptığı "İzi Bende" parçasıyla gerçekleştirdi. Karataş'ın şarkıları Spotify, Apple Music ve diğer dijital platformlarda yayınlanıyor.

Instagram hesabı @rabiaofficial olan sanatçının 291 bin takipçisi bulunuyor. Müzik kariyerinde arabesk ve pop tarzında eserler üreten Karataş, sahne performanslarıyla da dikkat çekiyor.

Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Rabia Karataş'a yöneltilen suçlamalar şunlar:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, fuhuş için aracılık etme veya yer temin etme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Selen Çetinkaya ve Rabia Karataş gözaltına alındı.

Başsavcılık, "Şüpheliler bu suçlardan bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" açıklamasını yaptı.