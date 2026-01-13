13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Selen Çetinkaya hakkında kamuoyuna açık kaynaklarda detaylı bilgi bulunmuyor. İsmin medya sektöründe veya sanat çevrelerinde tanınmış bir kişi olmadığı görülüyor.

Selen Çetinkaya kimdir?

Selen Çetinkaya'nın yaşı, doğum yeri ve mesleği hakkında net bilgilere ulaşılamadı. Gözaltına alınan diğer isimlerden farklı olarak Çetinkaya'nın kamuoyu tarafından tanınan bir ünlü olmadığı anlaşılıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi şöyle:

Oktay Kaynarca (Oyuncu)

Emel Müftüoğlu (Şarkıcı)

Neda Şahin

Ali Sert

Rabia Karataş

Selen Çetinkaya

Neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada Selen Çetinkaya ve diğer şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etme, bunun yolunu kolaylaştırma ya da fuhuş için aracılık etme veya yer temin etme

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Başsavcılık açıklamasında "Şüpheliler bu suçlardan bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilerek gözaltına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

Soruşturmanın seyri

8 Ekim 2025'ten bu yana devam eden uyuşturucu soruşturmasında daha önce birçok ünlü isim ifade verdi. Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonuçları pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün test sonuçları ise negatif çıkmıştı.

Operasyon nasıl gerçekleşti?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri alınıyor ve delil toplama süreci devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceğini açıkladı.

Selen Çetinkaya hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşılacak.