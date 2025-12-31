Son Mühür- Türkiye genelinde tanınan kebapçılardan Bedri Usta’ya ait işletme, sosyal medyada bir müşteriyle yaşanan tartışmanın ardından Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. İşletmede satılan bazı ürünlerin fiyatları, “haksız fiyat artışı” iddiasıyla mercek altına alındı.

Fiyat paylaşımı tartışma yarattı

Kalamış’taki şubede yemek yiyen bir müşteri, sosyal medya hesabından ödediği hesabın görselini paylaşarak tepkisini dile getirdi. Paylaşımda, biri bebek olmak üzere üç kişi için alkolsüz bir akşam yemeğine 3 bin 600 TL ödendiği, vale ücretiyle birlikte toplam tutarın 4 bin TL’ye ulaştığı belirtildi. Müşteri, lahmacun ve çorba fiyatlarını da örnek göstererek “esnaf kazansın isteriz ancak ipin ucu kaçtı” ifadelerini kullandı.

İşletme sahibinin yanıtı tepki çekti

Söz konusu paylaşım, Bedri Usta’nın resmi sosyal medya hesabından alıntılanarak yanıtlandı. Yapılan yanıtta kullanılan ifadeler, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcıdan tepki aldı.

Ticaret Bakanlığı denetim başlattı

Gündem olan paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Kadıköy-Fenerbahçe’de faaliyet gösteren şubede İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 30 Aralık 2025 tarihinde denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Denetim kapsamında işletmede satılan beş ayrı ürünün fiyatları, haksız fiyat artışı yönünden incelemeye alındı. Bu süreçte işletmeden son üç aya ait alış ve satış faturaları, maliyet belgeleri ile savunmalar talep edildi.

Mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi

Açıklamada, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nde yer alan “etiketlerin ve fiyat listelerinin yanıltıcı veya aldatıcı bilgi içeremeyeceği” hükmüne aykırı uygulamaların tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda işletmeye idari işlem uygulandığı belirtildi.

Dosya kurula sevk edildi

Denetimler sonucunda belirlenen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edildiği kaydedildi. Yetkililer, fırsatçılık ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.