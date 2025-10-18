Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Budapeşte’de yapacağı görüşme öncesinde dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Rus medyası, Putin’in seyahati sırasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların koruma görevi üstleneceğini yazdı.

Rus uçaklarının ABD ve Avrupa hava sahalarına girişinin yasak olması nedeniyle Putin’in uçağı için özel bir rota belirlendi. GazeteOksijen’in aktardığına göre, Rus liderin Budapeşte’ye giderken izleyeceği güzergah Karadeniz, Türkiye, Yunanistan kıyıları, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçecek.

Havacılık portalı AIR Live ve Komsomolskaya Pravda gibi Rus kaynaklarının haberlerine göre, Putin’in uçağı Rus savaş jetleri tarafından Karadeniz’e kadar korunacak. Bu noktadan sonra ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların devreye gireceği ileri sürüldü.

Moskova kanadı, bu önlemlerin “her türlü provokasyonu önlemek amacıyla” alındığını ifade etti.

Putin’in bu ziyareti, Batı ile ilişkilerin gerildiği bir dönemde gerçekleştirilecek olması nedeniyle uluslararası arenada büyük yankı uyandırmış durumda. Kremlin’den ise henüz Türk F-16’larının eşlik edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.