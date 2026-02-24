Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre soruşturma dosyasında kripto para borsası üzerinden yapılan şüpheli işlemler de yer alıyor. Cihan Sütşurup kimdir, mal varlığına neden tedbir konuldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Cihan Sütşurup'un mal varlığına neden tedbir konuldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen tefecilik soruşturması kapsamında Cihan Sütşurup'un gayrimenkulleri, banka hesapları ve yatırım araçları üzerindeki tüm tasarruf işlemleri durduruldu. Tedbir kararının soruşturma tamamlanana kadar geçerli olacağı belirtildi.

Dosyada dikkat çeken bir diğer detay ise kripto para borsasından gelen ihbar. Bir kripto platformu, Sütşurup'un kızı Simge Sütşurup adına kayıtlı hesap hakkında "terörizmin finansmanı ve kara para aklanmasının önlenmesi" kapsamında MASAK'a bildirimde bulundu. İlgili hesap ihbar öncesinde askıya alınmıştı.

Kripto borsasının değerlendirmesinde, hesaptaki tutarların Cihan Sütşurup'un Sermaye Piyasası Kurulu kapsamındaki yatırımlarıyla bağlantılı olabileceği ve beyan edilen gelir düzeyiyle uyumsuz finansal hareketlerin tespit edildiği öne sürüldü.

Soruşturma Mustafa Sandal'ı etkiler mi?

Türk Ceza Kanunu'nda geçerli olan suçun şahsiliği ilkesi gereği, Cihan Sütşurup hakkındaki iddialar ve mal varlığı tedbiri doğrudan Mustafa Sandal'ın kişisel varlıklarını veya hukuki durumunu bağlamıyor.

Cihan Sütşurup kimdir?

Cihan Sütşurup, borsa çevrelerinde tanınan bir yatırımcı ve iş insanı. Finansal piyasalarda uzun yıllardır aktif olan Sütşurup, sermaye piyasalarındaki işlemleriyle biliniyor.

Sütşurup'un kızı Melis Sütşurup, 1989 doğumlu olup butik işletmecisi olarak moda sektöründe faaliyet gösteriyor. Melis Sütşurup, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Ancak 2024 yılının sonlarına doğru çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Mustafa Sandal kimdir?

11 Ocak 1970 İstanbul doğumlu Mustafa Sandal, Türk pop müziğinin en tanınmış isimlerinden biri. "Aya Benzer", "Araba", "Jest Oldu" ve "Beni Ağlatma" gibi hit şarkılarıyla büyük başarı yakalayan sanatçı, kariyeri boyunca 14 milyondan fazla albüm satışına ulaştı. İlk evliliğini 2008 yılında şarkıcı Emina Jahovic ile yapan Sandal'ın bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında iki oğlu bulunuyor. Çift, 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı.