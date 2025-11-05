Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler, yılın 20. tayfunu olan Kalmaegi ile büyük bir felaket yaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan son açıklamada, tayfunun ülkenin orta bölgelerinde etkili olduğu ve ölü sayısının 85’e yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, 75 kişinin hâlâ kayıp olduğunu ve sel ile heyelanlarda kaybolan vatandaşlar için arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktardı.

En ağır hasar Cebu’da

Tayfunun en fazla etkilediği bölge, ülkenin en yoğun nüfuslu merkezlerinden biri olan Cebu oldu.

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle:

Yerleşim yerleri tamamen sular altında kaldı,

Çok sayıda ev, köprü ve yol ağır hasar gördü,

Bölge halkı yükselen sel sularından kaçmak için evlerinin çatılarına çıkarak yardım bekledi.

Yerel yetkililer, Cebu’da hayatını kaybedenlerin sayısının diğer bölgelere kıyasla çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Arama-kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor

NDRRMC, ordunun, polis birimlerinin ve gönüllü ekiplerin kayıpları bulmak için yoğun çaba harcadığını duyurdu.

Sel sularının çekilmediği bazı bölgelerde ekiplerin bot ve helikopter desteğiyle arama çalışması yaptığı belirtildi.

Uzmanlar, heyelan riski nedeniyle birçok köyün tamamen boşaltıldığını, bölgedeki altyapı hasarı nedeniyle iletişim ağlarının kısmen çöktüğünü ifade etti.

Kalmaegi’nin rotası Vietnam’a dönüyor

Meteoroloji yetkilileri, Kalmaegi Tayfunu’nun gece saatlerinde veya perşembe günü Filipinler’den tamamen ayrılacağını duyurdu.

Tayfunun ardından hızla batıya yönelerek cuma sabahı Vietnam kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Vietnam yönetimi de şimdiden sahil bölgelerinde uyarı seviyesini yükseltti ve hazırlıklara başladı.

Bu yıl bölgeyi vuran 20. tayfun

Filipinler, Pasifik Okyanusu’nun en aktif fırtına koridorlarından birinde yer aldığı için her yıl çok sayıda tropikal fırtına ve tayfunla karşı karşıya kalıyor.

Kalmaegi, 2025 yılı içinde ülkeye ulaşan 20. büyük tayfun oldu.

İklim uzmanları, küresel ısınmaya bağlı olarak Pasifik tayfunlarının daha güçlü, daha yıkıcı ve daha düzenli hale geldiğine dikkat çekiyor.