Son Mühür - Japonya’daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi’nde annesi tarafından terk edilen altı aylık makak yavrusu Punch, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde dünya genelinde ilgi odağı oldu. Punch’ın yanından ayırmadığı turuncu peluş oyuncak ise kısa sürede yoğun talep görerek satış rekorları kırmaya başladı.

Doğumundan sonra annesi tarafından yeterince ilgi görmeyen Punch, hayvanat bahçesi görevlilerinin bakımına alındı. Yetkililer, annenin ilk doğumu olması ve yaz aylarındaki sıcak hava koşullarının yavruya bakım davranışını olumsuz etkilemiş olabileceğini ifade etti.

"Punch'ın annesi" ismi verildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Punch’ın bakıcılarına sarıldığı ve uyku sırasında peluş oyuncağını hiç bırakmadığı dikkat çekti. Diğer maymunlar yaklaştığında oyuncağına doğru koşması kullanıcıların ilgisini çekerken, kısa sürede Punch ile özdeşleşen orangutan peluşu sosyal medyada “Punch’ın annesi” olarak anılmaya başlandı.

