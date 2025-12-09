İzmir'de bir apartmanda yapılan böcek ilaçlamasının ardından hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölüm nedeni, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu (ATK) raporuyla kesinleşti. Kurul, oy birliğiyle hazırladığı mütalaada, bebeğin binada kullanılan böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu vefat ettiğini kaydetti. Aile avukatı Utku Turan, kullanılan kimyasalların tarımsal amaçlı olduğuna dikkat çekerek, sorumluların cezalandırılması için iddianame beklediklerini belirtti.

Soruşturma dosyasına giren ikinci kritik rapor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi'nde 11 Kasım 2024 tarihinde tahtakurusu için yapılan ilaçlamayı takiben yaşanan zehirlenme ve ölüm vakasına ilişkin başlattığı soruşturma, Adli Tıp raporlarının eklenmesiyle yeni bir aşamaya ulaştı. Daha önce 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun kimyasal fosfin gazı zehirlenmesini işaret ettiği olayda, kesin ölüm sebebini belirlemek üzere istenen 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu mütalaası da soruşturma dosyasına dahil edildi.

Ölüm nedeni travmatik değil, zehirlenme

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun hazırladığı 15 sayfalık mütalaada, minik Altay Toprak'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir travmatik tesirin bulunmadığı tıbbi olarak tespit edildi.

Raporda, apartmanda ilaçlama yapıldıktan üç gün sonra bebekte solunum sıkıntısı, kusma ve genel durum bozukluğu şikayetlerinin başladığı hatırlatıldı. Zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırılan bebeğin, tüm tedavilere rağmen klinik durumunun kötüleştiği ve 14 Kasım 2024'te yaşamını yitirdiği belirtildi. Kurul, elde edilen tüm bulguları değerlendirerek şu sonuca vardı:

"Otopsisinde ölüme neden olabilecek travmatik değişiklik tespit edilmediği, iç organlarda tespit edilen makroskopik bulgular ile iç organların histopatolojik incelemesinden elde edilen bulgular, olay yeri inceleme bulguları ve ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, bebeğin ölümünün kalmakta olduğu binada böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."

Aile Avukatı: Kullanılan ilaçlar tarımsal amaçlı

Kınalı ailesini hukuki süreçte temsil eden Avukat Utku Turan, yaptığı açıklamada, Altay bebeğin ölüm nedeninin böcek ilaçlaması kaynaklı zehirlenme olduğunun oy birliğiyle kesinleştiğini ifade etti. Turan, bu aşamadan sonra Savcılığın vakit kaybetmeden iddianame düzenleyerek davanın açılmasını beklediklerini dile getirdi.

Avukat Turan, yaşanan trajedinin ardındaki temel sorunlardan birine dikkat çekerek, piyasada kullanılan bu tür ilaçların tamamının aslında "tarımsal amaçta kullanılması gereken" kimyasallar olduğunu vurguladı. Turan, mevcut yönetmeliğin bu ilaçların evlerde dahi kullanılabilmesine olanak tanıyan boşluklar içerdiğini belirterek, bu uygulamanın yasaklanması gerektiği yönündeki görüşlerini yineledi.

Soruşturma süreci ve tutuklamalar

Olayın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında, ilaçlama firmasında görevli olan ve uygulamayı gerçekleştiren ziraat mühendisi B.Ö. (47) ile E.G. (44) gözaltına alınmış ve kısa bir süre tutuklu kalmışlardı. Ardından hakimlik kararıyla serbest bırakılan şüphelilerden, işi organize eden E.G. (46) ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Adli Tıp raporunun kesinleşmesiyle birlikte, savcılığın sorumlular hakkında "Kasten öldürme" veya "Taksirle öldürme" gibi suçlamalarla iddianame hazırlaması bekleniyor.