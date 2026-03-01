Son Mühür- Dördüncü yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşının ilk patladığı günlerde yüzde 9'luk kayıplara sahne olan Borsa İstanbul'da gözler pazartesi günü yapılacak açılışa çevrildi.

ABD ve İsrail'in saldırısına karşı geri adım atmayan İran, ABD’nin Batı Asya bölgesindeki kilit üslerini ve işgal altındaki topraklardaki hedefleri füze saldırılarıyla hedef aldı.

Savaşın uzama ihtimali...

İran medyası Katar'da bulunan ve balistik füzeleri izlemek için kullanılan benzersiz ekipmanlara sahip, 5.000 kilometre menzilli ve 1 milyar dolar bedelli Amerikan FP132 radarının tamamen imha edildiğini öne sürdü.



Katar Savunma Bakanlığı yetkilisi Al Jazeera'ye verdiği demeçte, İran'a ait bir füzenin Katar'ın kuzeyinde bulunan ABD'ye ait uzun menzilli bir erken uyarı radarını vurduğunu söyleyerek iddiaları doğrulamış oldu.



Prof. Altunöz'den uyarı...



Çok geniş bir coğrafyada alarmların çaldığı bir ortamda BIST 100 endeksinin yeni haftadaki performansına yönelik yorumlara dikkat çeken Makroekonomi profesörü yazar Ünal Altunöz dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

''Yüksek takipli üstat denilen hesapların bazıları pazartesi BİST yükselecek derken bazıları ters senaryoda..'' hatırlatmasında bulunan Prof. Altunçz,

''Şunu söylemek istiyorum.. Hiçbir yorum sizi bağlamasın.. Ukrayna vurulduğundaki gibi ciddi tavan da yiyebiliriz anında toparlanabiliriz de...Bunu belirleyecek olan savaşın gidişatıdır...Komşularımız savaş halindeyken, hele de savaş uzayacak gibiyken küçük yatırımcıya yön vermek günahtır...'' mesajı verdi.