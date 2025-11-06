Türkiye medyasında adını sıkça duyuran Batuhan Çolak, son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle yeniden gündem oldu. Çolak'ın emniyete götürülmesi, medyada ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Evinden sabah saatlerinde polis eşliğinde alınan Batuhan Çolak, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Hakkında yürütülen sürecin ayrıntıları ise kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Batuhan Çolak, gazetecilik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren bir isim. Uzun yıllardır hem dijital hem de yazılı basında aktif olarak görev aldı ve özellikle bağımsız haber yayıncılığı ile tanınıyor. Aykırı haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan Çolak, özellikle genç yaşta başladığı medya kariyerinde önemli projelere imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK’ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”

İfade için emniyete götürülen gazetecilerle ilgili soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddialarıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Soruşturma hakkında detaylar henüz netleşmedi; resmi makamlar kapsamlı bir açıklama yapmadı. Bu nedenle kamuoyunda farklı iddialar ve beklentiler konuşulmaya devam ediyor.

Batuhan Çolak kimdir?

Batuhan Çolak, 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarından itibaren medya dünyasında aktif rol aldı. 2006 yılında Haberdokuz isimli internet haber sitesini kurarak dijital gazeteciliğin öncülerinden biri olarak dikkat çekti. Bu platformda 2014 yılına kadar yöneticilik yaptı.

Akademik kariyerine de önem veren Çolak, Gazi Üniversitesi Grafik Tasarımı Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimi aldı ve 2014’te tamamladı. 2013’te yayımladığı “Terör Kıskacında Üniversiteler” adlı kitabıyla geniş kesimlerce tanındı. 2016’da Yeniçağ Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptıktan sonra gazetenin internet sitesinde genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Mart 2020’de bu görevinden ayrıldıktan sonra, Nisan 2020’de Aykırı haber sitesini kurarak yayıncılık faaliyetini burada sürdürmeye başladı.

