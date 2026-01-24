Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bölgedeki ana depremler, günlük deprem sayısı ve deprem büyüklüğünün en düşük seviyede olduğu dönemlerde meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Artçı depremler 25 bini aştı

AFAD Deprem Bilim Kurulu üyesi de olan Sözbilir, 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025 tarihlerinde yaşanan depremler sonrası bölgede artçı sarsıntı sayısının 25 bini geçtiğini açıkladı. Sözbilir, Sındırgı’daki deprem hareketlerini 10 Ağustos’tan bu yana AFAD istasyonları aracılığıyla detaylı şekilde izlediklerini belirtti.

Emendere Fay Zonu haritalandı

Prof. Dr. Sözbilir, saha çalışmalarıyla Sındırgı’nın güneyindeki dağlık alanda yaklaşık 40 kilometre uzunluğa sahip, çok segmentli aktif bir sismik kaynağın tespit edildiğini aktardı. Bölgeye “Emendere Fay Zonu” adı verildi.

Deprem aktivitesi segmentler üzerinde yoğunlaşıyor

İlk depremde fayın en batı segmentinin kırıldığını ve artçı sarsıntıların güneydoğu yönüne kaydığını belirten Sözbilir, "27 Ekim’de 6,1 büyüklüğünde ikinci bir ana şok gerçekleşti. Bu deprem sonrası da artçı sarsıntılar devam etti ve stres birikimi güneydoğudaki üçüncü segmentte yoğunlaştı." dedi.

Deprem önceden öngörülmüştü

Sözbilir, yapılan sismolojik ve jeodezik çalışmalar ile stres analizlerinin bu depremin yaklaşmakta olduğunu gösterdiğini aktardı. Son 5 ay boyunca Sındırgı çevresinde çok sayıda deprem fırtınası, deprem dizisi ve deprem sürüsü yaşandığını hatırlattı.