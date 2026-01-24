Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Alsancak Limanı’nın yük gemilerine kapatılarak yalnızca yolcu limanı olarak kullanılmasına yönelik önerisi kentte yeni bir tartışma başlattı. Önerinin yankıları sürerken İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, limanın mevcut durumu, Varlık Fonu sürecinde yaşanan belirsizlikler ve İzmir turizminin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, hem liman esnafının hem de kentin turizm paydaşlarının uzun süredir beklenti içinde olduğunu vurgulayarak, plansızlık ve gecikmelerin İzmir’i her geçen yıl daha da geriye götürdüğünü dile getirdi. Konuyla ilgili yerel yönetimlere de eleştirilerini sıralayan Bilgin, “

“Revizyon çalışmasını bekliyoruz”

Limanın şu anda Varlık Fonu’nda olduğunu hatırlatarak açıklamalarına başlayan Bilgin, “100 milyon TL’lik limanın yenilenmesi için bütçe onaylandığını biliyoruz. İskelelerin durumunun kötü ve her an yıkılabilecek durumda olduğu ifade ed. İçlerine bir AVM ya da otel yapılması söz konusu. Bunlar da Varlık Fonu’nun denetimi altında. Aldığımız bilgiler projenin devam ettiği yönünde. Sürekli liman müdürlüğü ile temas halindeyiz. Kademe kademe inşaatların yapılacağı söylendi. Gemilerin gelişinde bir engel teşkil etmeyeceğini söylüyorlar. Çok fazla mendirek var, birine inşa yapılsa da diğerine geçilebileceğini, kruvaziyer gemilere her zaman ağırlık verdiklerini; yük gemilerinin kaldıkları yere de kruvaziyer gemilerinin alınabileceği ifade edildi. Şu anda konuşmalar olumlu ama ne zaman biteceği muamma. Bu projeyle birlikte sadece limana değil, bölge için de revizyon çalışması yapılacağı söyleniyor. Bu da açıkçası çok sevindirici. Ancak ocak ayına geldik, hala çalışmalara başlanmadı. Bu konuda endişeleniyoruz” ifadelerini kullandı.

“İzmir olarak yorulduk, sıkıldık”

Uzun süredir liman esnafının büyük bir sıkıntı içinde olduğunun altını çizerek açıklamalarını sürdüren Bilgin, “Biz çok uzun süredir beklemedeyiz. Sezonda gelen 30 ila 40 gemi var. Biz limanın içindeki esnaf olarak çok yorulduk, çok sıkıldık. Kemeraltı esnafında da benzer sorunlar yaşanıyor. Aslında sadece esnaf değil; İzmir olarak yorulmuş ve sıkılmış durumdayız. Yetkililer birtakım şeyler planlıyor ama bunlar sadece bizim için söz lakırdısı. Bu gidişle bu sezon yine bir şey olmayacak, buna eminiz. Bizim ağzımıza bir parmak bal çalıp açıklama yapılıyor, sonra yine bir şey yapılmıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçildiği gün ‘İzmir turizm şehri değil, sanayi şehri’ demişti. Şimdi onu hatırlatıyoruz, ‘Yok, öyle değil’ diyor. Cemil Bey, 15 günde bir toplantı yapıyor, bizi çağırmıyor. Biz gitsek de ne olacak? Herkese 1 ila 2 dakika konuşma süresi veriliyor, eski sorunları konuşmaktan yeni şey öneremiyorlar. Önerseler de kaos. Bundan 10 sene önce hangi durumdaysak yine aynı durumdayız. Yaklaşık 10 senedir hep geriye gidiyoruz” dedi.

“Agora’ya gidiyoruz, kapısı kilitli”

“İzmir’de yatırım olmazsa beklentimiz olmaz” vurgusu ile devam eden Başkan Bilgin, “Ödüllü restoranlarımız arttı, yurtdışından kimse buraya gelmezse, tanıtım yapılmazsa kenti turizm şehri olarak değerlendiremeyiz. Eskişehir, Bursa, Samsun, Gaziantep bizim önümüze geçti. Artık acenteler buraya yerli müşteri de götürüyor. İzmir’e yerli turist bile gelmiyor. Gecelik konaklama oranımız 1.75 yani kimse ikinci gece konaklamıyor bile. Kadifekale hala çıkılamaz durumda. Agora yağmur yağdığında içler acısı halde kapısı dahi kilitli… Turistler “Agora’yı görmek istiyoruz” dese giremiyoruz. İkinci Kordon’a yol inşaatı başlattılar, İzmir turuna çıkacak araçlar dönecek yer bulamıyor. Kordon kullanılamaz durumda” ifadelerini kullandı.

“Alsancak’ın göbeğinde çöp merkezinin işi ne!”

Çöp kamyonlarını atık toplama merkezi diye dört yıldır limanın önüne konulduğunun da altını çizen Bilgin, şunları söyledi: “Salı günleri gemi geliyor, liman çıkışının hemen önüne çöp toplama merkezi kuruldu. Bari salı günleri çöp arabaları kalksın diyoruz ama kimsenin turiste biçtiği bir değer yok. Alsancak’ın göbeğinde çöp toplama merkezinin işi ne! İnsanlar proje yaparken turizmi en sona itiyor. Buralar tamamen belediyelerin sorumluluğunda. Buranın çevre düzenlemesinden, eğlence yerlerinin düzelmesinden belediye sorumlu. Alsancak bitme noktasında. Kordon esnafı artık 24.00’te dükkanlarını komple kapatıyor. İzmir’in İzmir kimliği elimizden yavaş yavaş alındı. Bu hangi politika ile oldu bilmiyorum ama başarılı oldu. Bırakın turisti, İzmirli artık kendi şehrinde eğlenemiyor. Karşıyaka’da da durum aynı. MSC Divina geliyordu geçen sene, MSC Lirica geliyor. Gelen yolcuların hepsi geçen sene şikayet üstüne şikayet yazıp İzmir’de mutlu olamadıklarını söylüyor. Kemeraltı’na gidiyorlar, TL’nin üzeri kapatılıp ‘euro’ yazıyorlar. Bir turist kazıklanır da bu kadar kazıklanmaz, her şeyin adabı muaşereti var. İngilizce konuşan insan yok. Taksiciler Alsancak Limanı’ndan Kemeraltı’na 15 Euro alıyor, neredeyse bin lira eder. İnsanlar bir gün önce Yunanistan’daki taksi fiyatlarını biliyorlar. Bunları döndükleri zaman anketlerde yazıyorlar.”

“Çözümler çok basit ama kimse yapmıyor”

“MSC artık müşteriyi taksicilere bırakmamak için ring koymaya başladı. Limandan Kemeraltı’na götürüp getiriyor. Artık ne taksici ne esnaf para kazanabiliyor” sözleriyle devam eden Bilgin, “Kendi ayağımıza da sıkıyoruz. Bunu yerel yöneticilere anlatamıyoruz. Belediye olarak ayda bir sorun konuşacağınıza alt komisyonlar kurun onlar ‘çözüm’ odaklı toplansın. Sorun belli… Kemeraltı’nın hükümet binasından giriş yapacak turistlerin indi bindi yapacak yeri yok. Turist kafilesi taşıyan otobüslerin en büyük sorunu bu. Bunu çözmeleri gerektiğini söylüyoruz ama yok. Madem siz yapamıyorsunuz, alt komisyonlar karar versin, rapor sunsun. Belediye başkanları, Valilik, Ticaret Odası hep birlikte birleşsin. Valilik özellikle bununla ilgili geniş çaplı turizm toplantısı gerçekleştirmesi lazım. Çözümler aslında çok basit ama kimse yapmıyor” diye konuştu.