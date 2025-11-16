Son Mühür- Balıkesir Sındırgı'da birbiri ardına gelen deprem fırtınalarını değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ''Uyarıyorum'' notuyla zemini tehlikeli olan yerleşim yerlerini tek tek sayıp, ''Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın'' uyarısında bulunmuştu.



Prof. Dr. Ercan'ın uyardığı adresler nereleriydi?

Prof. Ercan'ın ''Uyarıyorum'' notuyla paylaştığı 19 il ve 51 ilçe şöyle.

Türkiye'nin paleosismoloji, deprem jeolojisi ve aktif tektonik konularında önde gelen uzmanlarından Dr. Ramazan Demirtaş, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın büyük ses getiren açıklamalarına itirazını dile getirdi.

''Bu açıklamanın neden bilimsel hiçbir geçerliliği yok'' sorusunu gündeme getiren Dr. Demirtaş,

1- Bahsettiği 19 il ve 51 ilçeyi tehdit eden fay ve deprem tehlike parametrelerine (yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralığı, geçen süre vb.) ait hiçbir veri yok

2- Kendisi fay ve paleosismoloji konusunda uzman değil.'' vurgusunda bulundu.



Etüt raporları zorunlu olarak yapıldı...



Dr. Ramazan Demirtaş,

''1999 yılından itibaren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; 2009 AFAD ve 2011'den itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt raporları zorunlu olarak yapıldı'' hatırlatmasında bulundu.

Dr. Ramazan Demirtaş, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın tek tek yer adı sayarak ''Buralarda ev tutmayın, satın almayın'' sözlerine açıklık getirdiği ifadelerine yer vererek,

"19 İl ve 51 ilçede konut satın almayın veya ev tutmayın" derken ne demek istemiş? vurgusunda bulundu.