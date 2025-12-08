Son Mühür- Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sabaha karşı meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem, kenti uykusuz bıraktı. Sarsıntının ardından Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir uyarı yaptı.

“Antalya Körfezi 6,4 büyüklüğündeki depreme hazırlanmalı”

Bektaş, 4,3’lük depremin bölgedeki aktif fayların hareketliliğine işaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“4,3 Konyaaltı-Antalya depremi ne anlatıyor? Antalya Körfezi 6,4 depremine hazır olmalı! Neden? Ege–Kıbrıs yayının Antalya körfezine sokulumu ile oluşan Isparta Büklümü fay çiftinde, 2020’den bu yana 4-5 büyüklüğünde depremler özellikle Alanya civarında devam ediyor.”

Gözler yeniden Bektaş’a çevrildi

Sabah saatlerindeki uyarıdan kısa süre sonra bu kez 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci sarsıntının ardından kamuoyu yeniden Prof. Dr. Bektaş’ın değerlendirmelerine odaklandı.

“Depremlerin büyümesi tedirgin edici”

Bektaş, katıldığı canlı yayında “Verilen değerlerde tutarsızlık var, deprem AFAD’da farklı, Kandilli’de farklı görünüyor” diyerek teknik belirsizliklere dikkat çekti. Ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sabahki deprem 4,3’tü, şimdi 4,9. Depremin büyümesi bizi tedirgin ediyor. Küçük olsaydı artçı diyebilirdik ama bu artçı değil. Aynı bölgede sismik aktivitenin artması daha büyük bir deprem olasılığını gündeme getiriyor.”

“6’dan büyük deprem ihtimali var”

Bektaş bölgedeki riskin geçmiş yıllara dayandığını vurgulayarak şunları söyledi:

“2020’den bu yana Antalya Körfezi’nde 4-5 büyüklüğünde depremler oluyor. Ege yayı ve Kıbrıs yayı körfeze doğru ilerliyor. Isparta Büklümü dediğimiz fay zonu hem körfezin doğusunu hem batısını etkiliyor. Bu bölgede 6’dan daha büyük bir depremin yaşanma olasılığı var.”

Bektaş geçen yıl da aynı noktaya dikkat çekmişti

Prof. Dr. Osman Bektaş, 3 Ocak’ta Antalya Körfezi’nde yaşanan 4,6’lık deprem sonrası da benzer bir uyarıda bulunmuştu. Aralık 2024’te aynı noktada meydana gelen sarsıntıya atıf yaparak:

“Aynı yerde 4 Aralık 2024’te olan 4,6’lık depremin tekrarı, Antalya ve Isparta için uyarıdır. Deniz altındaki fayların devamı olan ve körfezi sınırlayan doğrultu atımlı fay çifti Isparta Büklümü’dür.”

diyen Bektaş, bölgenin uzun süredir sismik hareketlilik altında olduğunun altını çizmişti.