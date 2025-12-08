Türkiye Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü kapsamlı bahis soruşturması amatör futbolda da yeni bir disiplin sürecini başlattı. TFF, 658 amatör statüdeki oyuncudan 197’sinin bahis oynadığının tespit edildiğini ve bu isimlerin tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.

Soruşturma kapsamı genişledi

TFF, profesyonel liglerde başlatılan bahis soruşturmasının kapsamını genişleterek amatör statüde forma giyen futbolcuları da mercek altına aldı. Federasyon, profesyonel kulüplerin A takım listelerinde yer alabilen veya esame listeleriyle profesyonel müsabakalarda oynatılabilen 658 amatör oyuncunun incelendiğini açıkladı.

Bu oyuncular arasında 197 futbolcunun bahis oynadığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

197 futbolcu için tedbir kararı

TFF tarafından yapılan duyuruda, disiplin talimatının ilgili maddeleri gereğince 197 amatör futbolcu hakkında tedbir uygulanarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk işlemlerinin başlatıldığı ifade edildi.

Federasyon açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"10 Kasım 2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun ardından, amatör statüde olup profesyonel liglerde forma giyebilen 658 oyuncunun incelenmesi tamamlanmıştır. Bahis oynadığı tespit edilen 197 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi gereğince 8 Aralık 2025 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

Daha önce 1024 futbolcu sevk edilmişti

Bu yeni sevk kararları, federasyonun 10 Kasım’da yürürlüğe koyduğu geniş çaplı soruşturmanın devamı niteliğinde. İlk etapta 1024 profesyonel futbolcu hakkında disiplin işlemi başlatılmıştı.

Son adımla birlikte soruşturma sayısı 1.200’ün üzerine çıkmış oldu.

Sürecin futbola yansımaları merak ediliyor

Federasyonun üst üste açıkladığı sevk kararları, Türk futbolunda disiplin süreçlerinin yoğunlaşmasına neden olurken, amatör ve profesyonel seviyede beklenen yaptırımların liglere nasıl yansıyacağı futbol kamuoyunda yakından takip ediliyor.