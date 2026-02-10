Son Mühür - Deprem uzmanlarının önemli bir kısmı, İstanbul için beklenen büyük depreme ilişkin riskin arttığı konusunda ortak görüşte buluşuyor. Bilimsel çalışmalar devam ederken, Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş da kısa süre önce İstanbul depremine dair olası senaryonun daha net hale geldiğini dile getirmişti.

Prof. Bektaş, iki gün önce yaptığı değerlendirmede, beklenen depremin büyüklüğünün 6.2 ya da 6.4 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda bile, özellikle Avcılar hattında basen etkisi ve zemin büyütmesi nedeniyle sarsıntı şiddetinin 7 seviyesine kadar çıkabileceğine dikkat çekmişti.

7 büyüklüğünde hissedilebilir

Deprem profesörü Osman Bektaş bu sabah yeni bir açıklamada daha bulundu. Marmara'da olası depremin büyüklüğünün 6.2 ila 6.4 arasında olacağını ifade eden Bektaş, Marmara baseni nedeniyle bunun İstanbul'da 7 büyüklüğünde hissedilebileceğini ancak 1766 yılındaki deprem kadar yıkım beklenmeyeceğini ifade etti.

Asıl riski açıkladı

Jeoloji Profesörü Prof. Dr. Osman Bektaş, asıl tehlikenin yapı stokundan kaynaklandığını vurgulayarak, olası depremin büyük olasılıkla 6,2–6,4 büyüklüğünde olacağını ifade etti. Bektaş’a göre Marmara baseninin etkisiyle bu sarsıntı İstanbul’da 7 büyüklüğünde hissedilebilir.

Ancak 2010 Deprem Yönetmeliği sonrasında yapılan yapılar sayesinde Avcılar’da 1766’daki gibi yaygın ve tarihsel ölçekte bir yıkım beklenmediğini belirten Bektaş, esas riskin eski ve dayanıksız binalarda bulunduğuna dikkat çekti.