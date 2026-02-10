Son Mühür - Küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili olan Cenova piyasasındaki yükselişin, Türkiye’de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, perşembe gününden itibaren benzinin litre fiyatına yaklaşık 1,55 TL artış yapılması öngörülüyor. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası): Benzinin litresi 55,47 TL, motorin 57,74 TL, otogaz 30,09 TL.

İstanbul (Anadolu yakası): Benzinin litresi 55,30 TL, motorin 57,57 TL, otogaz 29,49 TL.

Ankara: Benzinin litresi 56,39 TL, motorin 58,86 TL, otogaz 29,97 TL.

İzmir: Benzinin litresi 56,68 TL, motorin 59,13 TL, otogaz 29,89 TL.