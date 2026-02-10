Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun süredir kamuoyunun takibinde olan göçmenlik davasında beklenen karar çıktı. Tufts Üniversitesi’nde akademik çalışmalarını sürdüren Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk hakkında başlatılan sınır dışı etme süreci, yerel mahkemenin hukuki bir temel bulamaması üzerine tamamen durduruldu.

Federal mahkemeye sunulan kararın ayrıntıları

Tufts Üniversitesi çatısı altında doktora eğitimine devam eden Rümeysa Öztürk’ün hukuk mücadelesinde kritik bir eşik aşıldı. Öztürk’ün savunma heyeti, göçmenlik yargıcının davayı düşüren resmi belgelerini federal mahkeme kayıtlarına sundu. Mahkeme tarafından paylaşılan kararda, Amerika Birleşik Devletleri İç Güvenlik Bakanlığı’nın (DHS) iddialarını destekleyecek yeterli kanıt sunamadığı ve Öztürk’ün sınır dışı edilmesini gerektirecek yasal bir ispat yükümlülüğünü yerine getiremediği tescil edildi. Bu kararla birlikte, genç akademisyen üzerindeki hukuki baskı resmen ortadan kalkmış oldu.

Adalet mücadelesinde emsal karar

Hukuki zaferin ardından Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) kanalıyla kamuoyuna bir mesaj ileten Rümeysa Öztürk, yaşadığı süreci duygusal bir dille özetledi. Sistemdeki aksaklıklara rağmen adaletin tecelli etmesinin önemine değinen Öztürk, kendi davasının benzer haksızlıklara maruz kalan bireyler için bir referans noktası olmasını dilediğini belirtti. Uzun süren belirsizlik döneminden sonra rahat bir nefes aldığını ifade eden Öztürk, yaşadıkları travmanın telafisi olmasa da haklılığının mahkemece onaylanmasının gelecek adına umut verici olduğunu kaydetti.

Akademik camia ve insan hakları örgütleri yakından izledi

Başından bu yana sivil toplum kuruluşları ve akademik çevreler tarafından yakından takip edilen dosya, ABD’deki göçmenlik yasalarının uygulanış biçimine dair önemli bir tartışmayı da sonlandırmış oldu. İç Güvenlik Bakanlığı’nın ispat sürecindeki başarısızlığı, mahkeme tarafından hukuka aykırılık olarak nitelendirilirken, Öztürk’ün avukatları kararın kesinleştiğini doğruladı. Bu gelişme, Amerika’da eğitim gören uluslararası öğrenciler ve göçmen hakları savunucuları arasında memnuniyetle karşılanırken, davanın benzeri süreçler için koruyucu bir kalkan vazifesi görmesi bekleniyor.