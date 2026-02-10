İstanbul’un köklü sağlık kurumlarından biri olan Üsküdar Devlet Hastanesi, sarsıcı bir rüşvet iddiasıyla gündeme geldi. Hastanede görev yapan iki cerrahın, ameliyat süreçlerini suistimal ederek hastalardan haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği titiz operasyon neticesinde, şüpheli doktorlar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yargı ve emniyet el ele: Usulsüzlük iddiaları mercek altında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hastane bünyesinde tedavi gören vatandaşlardan gelen ihbarları ve somut bulguları değerlendirerek geniş kapsamlı bir tahkikat süreci başlattı. Ameliyat masasına yatacak hastalardan, yasal prosedürlerin dışına çıkılarak "ek ücret" adı altında maddi talepte bulunulduğu iddiaları, yargı kanadını harekete geçirdi. Başsavcılığın talimatıyla derinleşen soruşturmada, kamu görevini kötüye kullanma ve rüşvet suçlamaları üzerinde duruluyor.

Muayeneden ameliyata uzanan usulsüz ücret talebi

Yapılan incelemeler ve teknik takipler sonucunda, doktor G.Ö. ve C.G.’nin muayene aşamasında ikna ettikleri hastalara, operasyon günlerini belirlemek veya cerrahi müdahaleleri gerçekleştirmek için mevzuata aykırı şartlar sundukları iddia edildi. Sağlık hizmetine erişmeye çalışan vatandaşların mağduriyetinden yararlandığı ileri sürülen iki ismin, hastane kayıtları ve finansal hareketleri üzerinden yapılan ön incelemeler, operasyonun seyrini netleştirdi.

Sağlık camiasında şok etkisi yaratan gözaltılar

Emniyet birimlerince düzenlenen baskınla gözaltına alınan G.Ö. ve C.G., sağlık dünyasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Şüphelilerin sorgu işlemleri devam ederken, hastane içindeki diğer süreçlerin de geriye dönük incelenip incelenmeyeceği merak konusu oldu. Yetkililer, kamu hastanelerinde bu tür etik dışı ve yasa dışı faaliyetlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.