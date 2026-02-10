Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan yeni belgeler, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir diplomatla yürütülen temasları yeniden tartışmaya açtı. Belgelerde, Hind Al-Owais ile Epstein arasında 2011–2012 yılları boyunca gerçekleşen e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmelere dair kayıtlar bulunuyor.

2011–2012 dönemine ait yazışmalar ortaya çıktı

Dosyalara göre, Epstein ile Hind Al-Owais arasında söz konusu dönemde yoğun bir iletişim trafiği yaşandı. E-postalarda, tarafların farklı zamanlarda bir araya gelmeyi planladığı ve kişisel temasların sürdürüldüğü görülüyor. Bu yazışmalar, Epstein’ın farklı ülkelerden isimlerle kurduğu ilişkiler ağının boyutuna dair yeni bilgiler sunuyor.

“Ablamla tanışmanı istiyorum”

Belgelerde yer alan bir e-postada, Al-Owais’in Epstein’a hitaben, şehirde olup olmadığını sorduğu ve kız kardeşinin onunla tanışmasını istediğini belirttiği ifadeler yer alıyor. Aynı yazışmada, Epstein’ın da gelecekte Al-Owais’in kariyeri açısından faydalı olabileceğini düşündüğü bazı bağlantılardan söz ettiği görülüyor.

Planlanan görüşmeler

Ocak 2012 tarihli kayıtlarda, Hind Al-Owais ve kız kardeşiyle yapılması planlanan bir görüşmeye dair notlar bulunuyor. Bu kayıtlarda Epstein’ın, her iki isimle daha fazla zaman geçirmek istediğine yönelik ifadeleri de belgelerde yer aldı.

BM ataması sonrası soru işaretleri

Söz konusu temaslardan yaklaşık dört yıl sonra, Eylül 2015’te Hind Al-Owais’in BAE’yi temsilen Birleşmiş Milletler’de Kıdemli Danışman olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

Dosyalarda, Epstein’ın bu atamaya doğrudan müdahale ettiğine veya süreci yönlendirdiğine dair açık bir bilgi yer almıyor. Ancak temasların yoğunluğu ve zamanlaması, uluslararası kamuoyunda çeşitli soruların gündeme gelmesine neden oldu.

Güncel görevi ve tartışmalar

Hind Al-Owais, halen BAE İnsan Hakları Daimi Komitesi Direktörü olarak görev yapıyor. Epstein dosyalarında ortaya çıkan bu yazışmalar, Epstein’ın diplomasi, siyaset ve uluslararası kurumlar çevresinde kurduğu ilişkilerin kapsamına dair tartışmaları yeniden canlandırdı.