Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son dönemde depremle ilgili tartışmaların azalmasının toplum için risk oluşturduğunu belirterek, “Asıl odak noktamız deprem değil, deprem dayanıklı şehirler olmalı” dedi. Görür, can kayıplarının önlenmesinin, merkezi hükümetten yerel yönetimlere ve vatandaşlara kadar tüm paydaşların ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Deprem kaçınılmaz bir gerçek

Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye’nin uzun süredir aktif bir deprem kuşağında bulunduğunu ve sarsıntıların milyonlarca yıl süreceğini hatırlattı. “Depremler bugünlerde az görünüyor, bu yüzden tam da şimdi konuşulmalı ve önlem alınmalı” diyen Görür, ülke genelinde yaşanacak depremlerin ciddi felaketlere yol açabileceğini belirtti.

Hazırlık soru sormaktan önemlidir

Depremin yönetiminin sadece tartışmakla mümkün olamayacağını söyleyen Görür, çözümün hazırlıkta yattığını kaydetti. “Deprem olacak mı, olmayacak mı diye sorgulamak yerine, hazırlık yaparak riskleri azaltabiliriz” ifadelerini kullandı.

Hedef: Deprem dayanıklı kentler

Prof. Dr. Görür, Türkiye’de can kayıplarının önlenmesi için atılması gereken adımların net olduğunu belirtti:

İnsan hayatı korunmalı, kayıplar önlenmeli.

Deprem tartışmalarını bir kenara bırakıp somut çözümlere odaklanılmalı.

Şehirler, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekonomik sistemler deprem dayanıklı olacak şekilde planlanmalı ve uygulanmalı.

Görür, “Deprem konuşmayı bırakıp, dayanıklı kentler inşa etmeye odaklanmalıyız” diyerek, tüm paydaşları bu süreçte aktif rol almaya çağırdı.