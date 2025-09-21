Son Mühür- Çağımızın en can yakıcı hastalıklarından biri olarak öne çıkan kansere dikkat çeken bir araştırma sonucu ortaya çıktı.

Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından finanse edilen araştırmada ABD ve Kanada'da 1996 ile 2016 yılları arasında doğan 3.724.623 çocuk kontrol altına alındı.

New England Journal of Medicine (NEJM) tarafından yayınlanan çalışmaya göre, 3,7 milyon çocuk üzerinde yapılan büyük bir araştırma, tıbbi görüntüleme radyasyonunun (özellikle BT taramaları) pediatrik hematolojik kanser riskinde küçük ama anlamlı bir artışla bağlantılı olduğunu buldu.



Küçük ama anlamlı artış var...



Çocuklara BT yaptırırken 3 kez düşünün uyarısında bulunan Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu,

''3,7 milyon çocuk üzerinde gerçekleştirilen büyük bir çalışma, tıbbi görüntüleme radyasyonunun (özellikle BT) pediatrik hematolojik kanser riskinde küçük ama anlamlı bir artışla bağlantılı olduğunu ve bu riskin kümülatif dozla birlikte arttığını buldu.

Vakaların yaklaşık yüzde 10’u görüntüleme maruziyetine bağlanabilir.'' mesajı verdi.

