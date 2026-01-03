Son Mühür- Arabesk müziğin tanınmış ismi Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Olayla bağlantılı olarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına giren yeni ses kayıtları ise anne–kız arasında uzun süredir devam eden ciddi bir gerilimi gün yüzüne çıkardı.

Gizlice kaydedilen tartışmalar sevgiliye gönderildi

Yapılan teknik incelemelerde, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesi Güllü ile yaşadığı tartışmaları gizlice ses kaydına aldığı ve bu kayıtları sevgilisi Kervan’a gönderdiği belirlendi. Sabah'ın haberine göre; kayıtlarda anne–kız arasında geçen konuşmalar dikkat çekici ifadeler içeriyor.

“Birbirimizi hazmedemiyoruz”

Kayıtlarda geçen diyaloglar şöyle: Tuğyan’ın, “Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız.

Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum” dediği,

Güllü’nün ise bu sözlere, “Sen benim gözümün nurusun” yanıtını verdiği kaydedildi.

Tuğyan’ın konuşmasının devamında ise, “Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda” ifadelerini kullandığı,

Güllü’nün de buna, “Ne güzel söyledin” şeklinde karşılık verdiği kayıtlara yansıdı.

Güllü’nün bilezikleri nerede?

Soruşturmada dikkat çeken bir başka başlık ise Güllü’nün kayıp bilezikleri oldu. 4 Nisan 2025 tarihinde çekildiği belirlenen bir fotoğrafta, Güllü’nün kolunda çok sayıda bilezik olduğu görülüyor.

Ancak Güllü’nün ölümünün ardından yapılan incelemelerde, söz konusu ziynet eşyalarının ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Ayrıca Tuğyan’ın bu fotoğrafı sevgilisi Kervan’a, “Kocana selam söylüyor” notuyla gönderdiği de dosyaya giren önemli ayrıntılar arasında yer aldı.

Oğlundan çarpıcı iddia: “Kervan için öldürebilir”

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olayla ilgili yaptığı son açıklamada oldukça çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Tuğberk, annesinin ölümünün arkasında tek bir ihtimal gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Neden annem öldürülsün sorusu sorulduğunda aklıma tek bir ihtimal geliyor: Sevgilisi Kervan, ablama ‘Annen olduğu sürece bizim ilişkimiz olmaz’ demiş.”

Annesiyle ablası arasında geçmişte de tartışmalar yaşandığını dile getiren Tuğberk, Tuğyan’ın sevgilisi için her şeyi göze alabilecek bir yapıda olduğunu öne sürerek şu sözleri kullanmıştı:

“Tuğyan hayatındaki erkek için etrafını siler. Kervan’ı çok seviyordu… Kervan için öldürebilir. Daha önceki ilişkilerinde de böyleydi.”