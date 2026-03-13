Son Mühür - Tokat’ın Niksar ilçesinde saat 03.35’te 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın verilerine göre, merkez üssü Niksar olan sarsıntının 6,37 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Tokat’ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından il genelinde okullarda eğitime ara verildi.

''7 Büyüklüğünde deprem üretebilir''

Sarsıntının ardından yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgeye ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından uyarılarını paylaşan Ercan şunları yazdı:

"Saat 3:35’te Tokat Erbaa’da M5,5 büyüklüğünde bir deprem, 6,5 km odak derinliğinde gerçekleşmiştir. Deprem kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluşmuştur. Bu bölgedeki yıkım eşik değeri 5,9 ile 6,0 arasında değişmektedir. Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım. Burada son görülen büyük deprem 1942'de M7,0’dır.

Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir. Bu deprem eğer ana deprem ise ardından gelebilecek en büyük deprem M 4,5 dolayında olup artçı depremler 3 ile dört hafta sürebilir. Eğer bu deprem bir öncü deprem ise ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir. Depremin sığ olması nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Sivas, Erzincan, Amasya, Merzifon’da duyulmuş olması beklenen bir durumdur. Tokat'ta; Erbaa Niksar, Reşadiye arası deprem bakımından oldukça gergindir.''

Bölgeleri tek tek açıkladı

''Bu gerginlik komşu illerde Ordu-Mesudiye, Sivas- Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar Gökova, Erzincan Refahiye Erzincan Üzümlü, Tercan’a doğru uzanırken, batıda da Amasya Merzifon, Dodurga, Oğuzlar, Ladik, Havza, Çankırı’ya doğru uzanan alan gergindir."