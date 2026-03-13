Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mart tarihli tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in doğu kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Tunceli çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının etkili olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayları görülebileceği bildirildi. Ayrıca kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis oluşabileceği değerlendiriliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken, değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
13 Mart 2026 Hava durumu
MARMARA
EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
MANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
MERSİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
TOKAT – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
TRABZON – 11°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu
KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı