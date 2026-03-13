Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Mart tarihli tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in doğu kesimleri ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda ve Tunceli çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımının etkili olması beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile don olayları görülebileceği bildirildi. Ayrıca kuzey ve iç bölgelerde pus ve yer yer sis oluşabileceği değerlendiriliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmezken, değerlerin genel olarak mevsim normalleri civarında, bazı yerlerde ise normallerin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

13 Mart 2026 Hava durumu

MARMARA

EDİRNE – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

MANİSA – 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA – 20°C – Parçalı ve az bulutlu

HATAY – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah kuzey kesimleri ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

MERSİN – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

KONYA – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU – 14°C – Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK – 8°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

TOKAT – 16°C – Parçalı ve az bulutlu

TRABZON – 11°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu

KARS – 1°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı