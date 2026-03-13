Son Mühür - CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in gözaltına alındığını açıkladı.

Bülent Tezcan açıkladı

Bülent Tezcan'ın sosyal medya açıklaması şöyle:

"Kumpas operasyonlarına bir yenisi eklendi. Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel sabah gözaltına alınmıştır. Sandıkta yenemediklerini kumpas dosyalarıyla susturmaya çalışanlar, halkın iradesine müdahale etmektedir. Kuşadası'nın iradesi gözaltına alınamaz. Başkanımız Ömer Günel derhal serbest bırakılmalıdır."

Kuşadası Belediye Başkanı ile birlikte 5 isimin gözaltına alındığı bildirildi. O isimler şöyle:

1-Ömer Günel (Kuşadası Belediye Başkanı)

2-Ahmet Taşkan (Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü)

3-Mustafa Burak Gündeş (Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü)

4-Meral Celep (Belediye Mimarı - Şehir Plancısı)

5-Ferdi Zenginoğlu (İş İnsanı - Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı )

6-Hüseyin Kabasakal (İş İnsanı)

Ömer Günel kimdir?

Antalya’nın Elmalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ömer Günel, 1971 yılında Almanya’nın Berlin kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamladı. 1991’de Kuşadası’na gelen Günel, üniversite eğitimi süresince farklı iş alanlarında çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimi aldı.

1997 yılında Günel Avukatlık Ortaklığı’nı kurarak yaklaşık 20 yıl avukatlık yaptı. Siyasi hayatına 2004 yerel seçimlerinde Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olarak adım attı. 2008-2009 yıllarında CHP Kuşadası İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP listesinden 1. sıra kontenjan adayı olarak Kuşadası Belediye Meclisi’ne seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık yüzde 58 oy alarak Kuşadası Belediye Başkanı oldu. 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP tarafından yeniden aday gösterilen Günel, partisinden Kuşadası’nda üst üste iki kez aday gösterilen ilk belediye başkanı oldu ve seçimleri kazanarak görevini sürdürdü.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nde Encümen Üyeliği ve Enerji Kentler Birliği’nde Meclis Üyeliği görevlerini yürüten Günel, Doğal Şehirler Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve 2024 yılında birliğin başkanı seçildi. Aynı zamanda Çağdaş Hukukçular Derneği üyesidir. Ada Spor Kulübü Derneği, Kuşadası Genç İşadamları Derneği, Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Kuşadası Motosiklet ve Motor Sporları Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruluş ve yönetim süreçlerinde aktif rol üstlendi.