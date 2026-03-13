Son Mühür - “İşte Benim Stilim” programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde hayatını kaybettiği yönündeki iddia gündeme geldi. Sabah saatlerinde yakınlarının durumu fark ederek yetkililere bilgi verdiği öne sürüldü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eraslan’ın yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği iddia edilirken, polis ekiplerinin evde inceleme başlattığı aktarıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.

Kanlı not bıraktı

Öte yandan Eraslan’ın sosyal medya hesabındaki son paylaşımlar da gündem oldu. Instagram hikâyesinde, “Paylaşmadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı.” ifadelerine yer verdiği, ardından kanlı bir notun fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Bu paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı bulurken, olayın intihar olup olmadığı yürütülecek soruşturma ve yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Ayşegül Eraslan kimdir? İstanbul doğumlu 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan, mesleğini moda tasarımcısı olarak sürdürüyordu. Televizyon ekranlarında “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan Eraslan, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Moda alanındaki çalışmalarının yanı sıra birçok defilenin açılış tasarımını hazırlayan genç tasarımcı, İstanbul’daki atölyesinde üretim yapmaya devam ediyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.