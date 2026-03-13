Tokat genelinde meydana gelen depremin ardından eğitim faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini öncelik göstererek 13 Mart Cuma günü için tüm eğitim kurumlarında eğitimin durdurulduğunu duyurdu.

Depremin merkez üssü Niksar

Sarsıntının merkez üssünün Niksar ilçesi olduğu ve büyüklüğünün 5.6 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin ardından kent genelinde olası risklere karşı inceleme ve kontrol çalışmaları başlatıldı.

Tüm eğitim kurumları kapsamda

Tokat Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği açıklandı. Kararın; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurslar ile kamu kurumlarına bağlı kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarını da kapsadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ilgili ekiplerin sahada incelemelerini sürdürdüğü ifade edilirken, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Depremin ardından kent genelinde olası olumsuzluklara karşı kurumların çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.