SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet teşkilatında görev yapan binlerce hakim ve savcıyı yakından sıcak gelişme. Bakanlık koridorlarından sızan bilgilere göre, yargı mensuplarının özlük haklarında köklü bir iyileştirmeye gidilmesi için düğmeye basıldı. Hazırlanan taslakta, maaşlara yansıyacak artış miktarının yaklaşık 70.000 TL olması öngörülüyor.

Yüksek Yargı Organları İle Hakim ve Savcıları Arasındaki Maaş Dengesizliği

Son dönemde yüksek yargı organları ile kürsü hakim ve savcıları arasındaki maaş dengesizliğine dair Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararları, bu düzenlemenin temel dayanağını oluşturuyor. Yapılan çalışma ile hem bu farkın kapatılması hem de yargı bağımsızlığının en önemli sacayaklarından biri olan "ekonomik güvence"nin tahkim edilmesi hedefleniyor.

Düzenleme Neleri Kapsıyor?

-Maaş Artışı: Ek tazminat göstergeleri ve yargı ödeneği kalemlerinde yapılacak güncelleme ile aylık net kazançta yaklaşık 70 bin TL’lik bir iyileştirme planlanıyor.

Emeklilik Hakları: Çalışmanın sadece faal görevdeki isimleri değil, emekli yargı mensuplarının maaşlarına da doğrudan yansıması bekleniyor.

-Meclis Takvimi: Teknik çalışması tamamlanmak üzere olan paketin, kısa süre içinde TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesi ve yasalaşması öngörülüyor.