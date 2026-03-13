Tokat’ta meydana gelen ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem sonrası Niksar’daki Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Ortaokulu’nda hasar tespit edildi. Depremin etkisiyle okul binasının bazı duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Sabah saatlerinde yapılan ilk kontrollerde özellikle koridor bölümlerindeki duvarlarda sıva dökülmeleri ve çatlaklar dikkat çekti. Okul yönetimi ve yetkililer durumu ilgili birimlere bildirirken, binada güvenlik incelemesi başlatıldı.

Teknik ekipler detaylı inceleme yapacak

Yapılan ilk değerlendirmelerde oluşan hasarın depremin yarattığı sarsıntıdan kaynaklandığı belirtilirken, okul binasında daha kapsamlı teknik inceleme yapılacağı ifade edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor

Depremin ardından Tokat genelinde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ekipler, özellikle kamu binaları ve eğitim kurumlarında incelemelerini sürdürüyor. Öte yandan, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.