Sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, Kemal Doğulu ve eski milli boksör Adem Kılıçcı gibi tanınmış isimler gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında adı geçen Edis Görgülü ise adresinde bulunamadı ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Savcılığın ifadeye çağırdığı şarkıcının dün akşam saatlerinde yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Edis Görgülü neden aranıyor?

Edis Görgülü hakkındaki yakalama kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosya kapsamında verildi. Soruşturmada şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, bulundurma, kullanma, kullanımını kolaylaştırma ile fuhşa teşvik ve aracılık gibi ağır maddeler yer alıyor.

Savcılığın doğrudan yakalama kararı çıkarması, Edis'e kayıtlı adreslerinde ulaşılamadığına ya da yurt dışında olduğuna işaret ediyor. İddiaya göre şarkıcı, operasyondan kısa süre önce Brezilya'ya gitti. Türkiye'ye dönüşü halinde adli işlemlerin derhal uygulanacağı belirtiliyor. Soruşturmanın genişleyebileceği ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği de vurgulandı.

Edis Görgülü kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı Edis Görgülü olan pop şarkıcı, 28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da görev yapıyordu. Henüz 2 yaşındayken ailesi Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti. Anne tarafından İzmirli, baba tarafından Edirneli olan sanatçı, 2026 itibarıyla 35 yaşında.

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Edis, 4 yaşında piyano eğitimi almaya başladı. Ortaöğretimini İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lise döneminde 2007 yılında Expo 2015 adaylık sürecinde İzmir'in tanıtım çalışmalarında görev aldı ve İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı.

Edis nasıl ünlü oldu?

Üniversite eğitimi için İstanbul'a taşınan Edis Görgülü, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na da kabul edildi. Kariyerinin ilk adımlarını oyunculuk alanında atan sanatçı, 2011-2012 yıllarında FOX TV'de yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdı. Ardından Star TV ekranlarında Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle kamera karşısına geçti.

Müzik kariyerine geçişi ise bir karaoke gecesinde yaşandı. Arkadaşlarıyla gittiği barda söylediği şarkılarla dikkat çeken Edis, menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla Kenan Doğulu ile tanıştı ve demo kayıtları yaptı. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile çalışarak PDND Müzik ile anlaşma imzaladı.

Edis'in hit şarkıları ve albümleri

Edis Görgülü, 2014 yılının Aralık ayında söz ve müziği kendisine ait olan "Benim Ol" single'ı ile müzik piyasasına giriş yaptı. Şarkı, Music Top Türkiye listesinde ikinci sıraya kadar yükselerek büyük ilgi gördü. Ardından 2016'da yayınladığı "Dudak" ve 2017'deki "Çok Çok" ile listelerin üst sıralarını zorlayan sanatçı, "Roman" parçasıyla ilk kez bir numaraya ulaştı.

2018 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü "Ân", dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Enerjik sahne performansları, dans koreografileri ve görsel şovlarıyla tanınan Edis, Türk pop müziğinin en dinamik isimlerinden biri olarak kabul görüyor. Kariyeri boyunca Altın Kelebek, Kral Türkiye Müzik Ödülleri gibi prestijli törenlerde çeşitli kategorilerde ödül ve adaylıklar elde etti.